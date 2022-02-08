Almanya’da TUMO eğitim merkezlerinin sayısı artıyor

KfW Bankası’nın desteğiyle Almanya’daki TUMO eğitim merkezlerinin sayısının arttırılması hedefleniyor. Almanya’nın Ermenistan Büyükelçiliği konuyla ilgili bilgilere aktarıyor.

Alman KfW Bankası, 2020’de Berlin’deki ilk TUMO merkezinin açılışını finanse etti. Berlin’deki “TUMO” büyük yankı buldu, ve KfW Bank, gençler arasında artan teknik eğitim talebini dikkate alarak, Almanya’da 5 “TUMO” merkezinin açılmasına desteklemeye karar verdi.

Bu, Ermenistan’daki EdTech Enterprise (Eğitim Programı – TUMO Yaratıcı Teknolojiler Merkezi) için önemli bir fırsattır. İmza töreni 7 Şubat tarihinde Ermenistan’da gerçekleşti.

İlk Tumo merkezi 2011 yılında Yerevan’da açıldı. Ermenistan dışında Paris, Beyrut, Moskova ve Berlin’de TUMO’nun merkezleri var.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/08/Almanya-Ermeni-TUMO-eğitim-merkezi/224880