2022 yılında diplomaside bahar açılımı! Ermenistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ciddi adımlar atılacak…

Türkiye ile Ermenistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2022’nin baharında diplomatik ilişkilerin düzelmesi yönünde önemli adımlar atılacak. Ermenistan’ın ardından İsrail ile sürecin netleşmesi bekleniyor.

Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinde sorunlu olduğu ülkelerle ilişkilerin normalleşmesi için başlatılan süreçlerin, bahar aylarında şekillenmesi bekleniyor. Özel temsilciler aracılığıyla Ermenistan ile başlatılan görüşmelerin yanı sıra ilişkilerin alt seviyede olduğu İsrail ile de normalleşme sürecinin kaderinin önümüzdeki aylar içinde netleşeceği belirtiliyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle önceki akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak “geçmiş olsun” dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog’a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



TEMASLAR HIZLANDI

Herzog’un telefonu, daha önce başlatılan diyalog sürecinin devam ettiğini gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçen ay kapalı kapılar ardında Ankara’da görüşmüşlerdi. Erdoğan da, 13 Ocak’ta İsrail Devlet Başkanı Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile 20 Ocak’ta telefonla görüştü. Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, son yıllarda alt seviyede yürütülüyor. İki ülkenin büyükelçiliklerinde büyükelçiler yerine geçici maslahatgüzarlar görev yapıyor. Erdoğan ile Herzog arasında geçen yılın son aylarında kurulan diyalog, ilişkilerin normal seviyesine getirilmesi girişimleri çerçevesinde önem taşıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, mart ayı içinde Türkiye’ye ziyarette bulunacak.

Ermenistan ile Türkiye’nin özel temsilcileri Serdar Kılıç ile Ruben Rubinyan’ın ikinci görüşmeleri ise 24 Şubat’taki Viyana’da yapılacak. İki ülke arasındaki ilk görüşmelerde atılan diyalog adımlarının ardından asıl müzakerelerin bahar aylarında İstanbul ve Erivan’da yapılacak görüşmelerde başlatılacağı yorumları yapılıyor.

BAE ZİYARETİ

Türkiye’nin son yıllarda önemli anlaşmazlıklar yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerindeki buzlar da büyük ölçüde çözüldü. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 20 Ocak’ta BAE’ye ziyarette bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 14- 15 Şubat tarihlerinde BAE’ni ziyareti planlandı. Mısır ile ilişkilerin düzelmesinin ise daha geniş bir zaman sürecine yayılması dikkat çekiyor. Mısır’la 1925 yılında kurulan diplomatik ilişkiler, Ankara ve Kahire’de 2013 yılından bu yana Maslahatgüzar seviyesinde yürütülüyor. Büyükelçiliklerin yanı sıra Türkiye’nin İskenderiye’de, Mısır’ın ise İstanbul’da Başkonsolosluğu bulunuyor.



ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU

İkinci Antalya Diplomasi Forumu, 11-13 Mart tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde Antalya’da yapılacak. Katılımcılar forumda, Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak başlığı altında, uluslararası ilişkiler bağlamında birçok konuyu ele alacak. Foruma, İsrail ile Ermenistan’ın dışişleri bakanları da davet edildi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 24 Ocak’taki açıklamasında, “Türkiye ile ön koşulsuz bir şekilde diplomatik ilişkiler kurmayı içtenlikle istiyoruz. Süreç böyle devam ederse, Ermenistan’ın Antalya’daki Diplomasi Forumu’nda yer alması kuvvetle muhtemeldir” demişti.

https://www.gazetevatan.com/gundem/2022-yilinda-diplomaside-bahar-acilimi-ermenistan-israil-ve-birlesik-arap-emirlikleri-ile-ciddi-adimlar-atilacak-2019263