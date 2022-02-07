“Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine Rusya ayak uydurmak zorunda”

Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme süreci bölge ülkelerinin de radarında. Gürcü düşünce kuruluşu Geocase’nin Orta Doğu Çalışmaları Direktörü Emil Avdaliani, Türkiye’nin Güney Kafkasya’ya girmesine karşı koyamadığını gören Rusya’nın, bu duruma ayak uydurmak zorunda kalacağını vurguladı.

Saffet Özdemir

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci devam ediyor. Almanya uzantılı haber ve medya sitesinde Caucasuswatch “Ermenistan-Türkiye Normalleşmesi Daha Umut Verici Görünüyor” başlıklı bir analiz yayımlandı. Rusya’nın tutumuna dikkat çekilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“14 Ocak’ta Ermeni ve Türk heyetleri Moskova’da ilk ikili görüşmelerini gerçekleştirdi. Ankara ve Erivan 2009’dan bu yana ilk kez normalleşme girişiminde bulunuyor.”

“Umut verici”

“Şu anda Ermenistan ve Türkiye’nin normalleşme sürecinin önünde daha az engel bulunuyor. Bu yüzden süreç daha umut verici olabilir. Her iki başkentteki siyasi elitler de belli bir yakınlaşmaya ulaşma konusunda ciddi görünüyor. Rusya, sürecin Türkiye’nin büyüyen konumu karşısında kendi çıkarlarına nasıl fayda sağlayacağı konusunda şüpheci göründüğü için riskler devam ediyor.”

“Rusya ayak uydurmak zorunda”

“Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan ile kapalı sınırları, Erivan’ı ekonomik olarak her zaman Moskova’ya bağımlı hale getirdi. Büyük olasılıkla, Türkiye’nin Güney Kafkasya’ya girmesine karşı koyamadığını gören Rusya, Türkiye – Ermenistan normalleşme sürecine ayak uydurmak zorunda.”

“Türkiye bölgenin dışa açılmasına yardımcı oluyor”

“Ermenistan ve Türkiye normalleşme sürecinden faydalanacak. Ermenistan ile olan açık sınır Türkiye’ye, Ankara’nın son zamanlarda gücünü yeniden canlandırmak için aktif olarak çalıştığı Azerbaycan ve daha geniş Hazar bölgesi için başka bir koridor sağlayacak. Türkiye, bölgenin dışa açılmasına yardımcı oluyor ve böylece Rusya’nın Güney Kafkasya’daki gücünü cansızlaştırıyor.”

Yeni Şafak