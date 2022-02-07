Papa da talk şov konuğu oldu: Denize plastik atmak suçtur, silahlanmayı bırakıp insanlığı yaşatalım

Papa Francis 9 yıldır bulunduğu makam açısından yeni bir ilke daha imza atarak TV’de talk şov programına konuk oldu. Arjantinli Papa, göçten plastik çöp ve silahlanmaya dek birçok sorunla ilgili görüşlerini paylaşırken tango tutkusunu da açık etti.

İtalyan devlet televizyonu RAI’nin 3. kanalında pazar geceleri yayımlanan Che Tempo Che Fa isimli popüler talk şov programına Vatikan’dan bağlanan Papa Francis, bir saat boyunca sunucu Fabio Fazio ile sohbet ederken hem dünya meseleleriyle ilgili görüşlerini açıkladı hem de memleketi Arjantin’deki geçmişine gitti.

Pope Francis has a new first in his papacy—an appearance as a TV talk show guest. https://t.co/rvsv1v8ldF — ABC News (@ABC) February 7, 2022

Göçmenlere kucak açılması ve topluma entegre edilmesinde ısrarlı

Mart 2013’te Papa seçilmesinden beri İtalyan ve yabancı medyaya pek çok röportaj veren, ancak ilk kez her hafta milyonlarca izleyiciyle buluşan bir talk şovda soruları yanıtlayan Francis, göçmenlere kucak açılması ve topluma entegre edilmesi görüşünü tekrarladı. Akdeniz’de batmak üzere olan teknelerden göçmenleri kurtaran gemilere günlerce limana yanaşma izni verilmemesi vakalarını hatırlatan Francis, Avrupa’da bir yerde daha iyi bir yaşam umut eden göçmenler için uluslar arasında daha fazla dayanışma çağrısında bulundu.

"Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager nella Libia, i lager dei trafficanti. Soffrono, poi rischiano per attraversare il Mediterraneo. E poi alcune volte sono respinti. " Sua Santità Papa Francesco a #CTCF pic.twitter.com/Qlnm5uX8Iq — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 6, 2022

‘Göçmenler paylaştırılmalı’

Kuzey Afrika’dan İtalya ve İspanya’ya ulaşan göçmenlerin sadece birkaç ülkeye yük olmaması, tüm AB ülkelerine dağıtılması için bir kez daha çağrıda bulunan Papa, “Her ülke kaç göçmen alabileceğini söylemeli” diyerek ekledi: “Bu bir iç siyasi sorundur.”

‘Gelecek nesiller için plastik atığa son verilmeli’

Deniz, akarsu ve diğer su yollarına plastik atılmasının ‘suç’ olduğunu söyleyen Papa, ‘insanlık gelecek nesiller için gezegeni kurtarmak istiyorsa sona ermesi gerektiğini’ belirtti. Francis, İtalyan balıkçıların kendisine gelip Adriyatik Denizi’nde tonlarca plastik bulduklarını, ertesi yıl tekrar gelip iki kat fazlasını bulduklarını ve denizin temizlenmesine yardım etmeyi üstlendiklerini anlattıklarını aktardı.

Dumping plastic in waterways is 'criminal', pope says in TV interview https://t.co/9fO1248urV pic.twitter.com/7G5F9I1MIb — Reuters (@Reuters) February 7, 2022

“Denize plastik atmak suçtur. Biyoçeşitliliği öldürür, yeryüzünü öldürür, her şeyi öldürür” vurgusunu yapan Arjantinli Papa, Brezilyalı şarkıcı Roberto Carlos’un bir çocuğun ‘nehir neden artık şarkı söylemiyor’ sorusuna babanın ‘Çünkü biz işini bitirdik’ yanıtını verdiği şarkısını hatırlattı.

"Ho ascoltato una canzone bellissima di Roberto Carlos: ‘Papà perché il fiume non canta più?’ – la verità bambino mio è perché il fiume non c’è più'." Sua Santità #PapaFrancesco a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre, l'intervista integrale è su @RaiPlay 👉🏻 https://t.co/1iTAVVIxmR pic.twitter.com/7t7EVobtZi — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 6, 2022

‘Savaş yıkımdır, ama biz alışmayı tercih ettik’

Sunucunun ABD’nin Rusya’nın komşusu Ukrayna’yı işgale hazırlandığı propagandası üzerinden Avrupa’da yaşanan gerilimlere atıfta bulunması üzerine sadece “Savaş her zaman yıkımdır” diyen Francis, savaşla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

“”Bunu düşün: Bir yıllığına silah yapmayı bırakırsak, tüm dünyayı besleyebilir ve eğitebiliriz. Savaşlara alıştık. Acı ama gerçek bu.”

"La guerra è sempre distruzione. Per esempio lavorare la terra, curare i figli, portare avanti una famiglia, far crescere una società …questo è costruire. Fare la guerra è distruggere. È una meccanica di distruzione." Sua Santità Papa Francesco a #CTCF @Pontifex_it pic.twitter.com/CCuhSEedwC — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 6, 2022

‘Nükleer caydırıcılık da ahlaksızlıktır’

Soğuk Savaş döneminde caydırıcılık için nükleer silahlanma taktiğinin de ‘ahlaksız’ olduğunu söyleyerek nükleer silahların ‘tamamen yasaklanması’ çağrısı yapan Papa, ‘silahlanma harcamalarının en muhtaçlara yardım edilmesi ve gelecekteki salgınları önlemeye yönelik araştırmalar yapılması için yönlendirilmesi’ çağrısında da bulundu.

‘Tango iki kişiyle yapılır’ gibi Arjantin atasözlerinden bir tanesi daha

Geçen ay Roma’da bir müzik mağazasına sürpriz ziyarette bulunan 85 yaşındaki Francis, müzik zevki sorulduğunda genelde klasik müzik ve yanısıra tango dinlediğini söyledi. Memleketi Arjantin’de gençliğinde tango yapıp yapmadığı sorulduğunda İspanyolca Buenos Airesli anlamına gelen ‘porteño’ tabirini kullanan Papa “Tango yapmayan porteño gerçek bir porteño değildir” yanıtını verdi.

‘Az ama öz dostlarla’

Geçmişe gidince, küçük bir çocukken kasap olmayı düşündüğünü, mahalle kasabının para dolu cepleri olan bir kemer taktığını anlatan Francis, kendisini yalnız hissedip hissetmediği veya arkadaşları olup olmadığı sorulduğunda, ‘arkadaşlara ihtiyaç duyduğunu, az ama gerçek dostlarının olduğunu’ söyledi.

"Le amicizie mi danno forza. Anzi ho bisogno degli amici. Sono pochi, ma veri.“ Sua Santità Papa Francesco a #CTCF #PapaFrancesco @Pontifex_it pic.twitter.com/Aslxl1VJsy — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 6, 2022

‘İnsanların yakınlığına ihtiyacım var’

“Mizah duygusu ilaçtır. Mizah duygusu, olayları görelileştirmenizi sağlar ve büyük neşe verir. İnsana çok iyi gelir” tavsiyesinde bulunan Francis, halka hitaplarını genellikle “Benim için dua etmeyi unutmayın” diyerek bitirirken, bu kez röportajın sonunda “Benim için dua etmeyenler, en azından bana iyi düşüncelerini göndersin, insanların yakınlığına ihtiyacım var” dedi.

Sputnik Türkiye