Papa da talk şov konuğu oldu: Denize plastik atmak suçtur, silahlanmayı bırakıp insanlığı yaşatalım

Papa Francis 9 yıldır bulunduğu makam açısından yeni bir ilke daha imza atarak TV’de talk şov programına konuk oldu. Arjantinli Papa, göçten plastik çöp ve silahlanmaya dek birçok sorunla ilgili görüşlerini paylaşırken tango tutkusunu da açık etti.

İtalyan devlet televizyonu RAI’nin 3. kanalında pazar geceleri yayımlanan Che Tempo Che Fa isimli popüler talk şov programına Vatikan’dan bağlanan Papa Francis, bir saat boyunca sunucu Fabio Fazio ile sohbet ederken hem dünya meseleleriyle ilgili görüşlerini açıkladı hem de memleketi Arjantin’deki geçmişine gitti.

Pope Francis has a new first in his papacy—an appearance as a TV talk show guest. https://t.co/rvsv1v8ldF

— ABC News (@ABC) February 7, 2022