Kaliforniya’da yeni açılan Ermeni Kilisesi, Eçmiadzin’deki St. Hripsime kilisesinin benzerliğinde yapıldı

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kenti yakınlarındaki Carmel Vadisi’nde hafta sonu yeni açılan Ermeni Kilisesi, Eçmiadzin’deki St. Hripsime kilisesinin benzerliğinde inşa edildi.

Ayrıca, kilisenin arazisinde bir kütüphane, gençlik merkezi ve spor salonu içeren bir eğitim ve kültür merkezi olacak.

Ermenice dil kurslarının yanı sıra kültürel etkinliklerin de düzenlenmesi planlanmaktadır. Del MarTimes gazetesi bölgede 1915 Ermeni Soykırımı’na adanmış anıtın da yer alacağı bir park olacağını aktarıyor.

2019 yılında temeli atılan kilisenin proje bedeli 7 milyon dolar. Kilise Kutsama Komitesi Eş Başkanı Nora J. Balikyan, bu projeyi hayata geçirmek için 15 yıl büyük çabalar sarfettiklerini söyledi. Kilisenin sadece Ermenilere değil, San Diego çevresindeki Hristyanlara da hizmet edeceğini kaydetti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/07/Kaliforniya-Ermeni-Kilisesi/224838