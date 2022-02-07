İran uzmanı

Bakü diktatörünün şu anda bize karşı açıkça büyük çaplı bir hibrit savaş yürüttüğünü bir kez daha açıkça belirtmek gerekir.

Bunu İran uzmanı Vardan Voskanyan, facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

“Bakü’deki diktatörlük rejiminin Kültür Bakanı, Arnavut anıtlarındaki Ermeni yazıtlarını ve Ermeni izlerinin silmek için bir “çalışma grubu” kurulacağını duyurdu.

Bunun bileşenlerden Ermeni yer isimleriyle mücadelesi ve kültüre karşı savaş politikası.

Voskanyan, “Aynı zamanda, tüm bunlar çok net bir hedefle yapılıyor – Bakü’nün barbar diktatörlüğünün kutsal Ermeni toprakları üzerindeki sözde tarihsel-kültürel “meşruiyetini” tesis etmek ve bu, sonraki yayılmacılığın temeli olacaktır” ifade etti.

Ermenistan Kamu Radyosu