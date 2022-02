Holokost’tan kurtulan 99 yaşındaki adam araba çarpması sonucu öldü

Holokost’tan kurtulduktan sonra ABD’ye yerleşen bir adam, New York’ta yolda araba çarpması sonucu öldü. 99 yaşındaki adamın kaza sırasında tekerlekli sandalyede olduğu belirtildi.

DUVAR – Holokost’tan kurtulduktan sonra yıllardır ABD’e yaşayan bir adam, New York’ta araba çarpması sonucunda öldü. 99 yaşındaki Jack Mikulincer’a, elektrikli tekerlekli sandalyesiyle sinagoga gittiği sırada bir aracın çarptığı belirtildi.

Kaza sırasında 99 yaşındaki adamın yanında olan Jehuda Lindenblatt, “Bir çarpma sesi duydum, uçtuğunu ve yere düştüğünü gördüm” dedi. 85 yaşındaki Lindenblatt, kendisinin de Holokost’tan kurtulduğunu anlatarak, “Bütün hayatı boyunca ‘Ölürken acı çekmemeliyim’ demişti. Ve bir arkadaşınızın önünüzde öldüğünü görüyorsunuz. İnanılmaz bir şey” dedi.

