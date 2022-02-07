Ermenistan sınır kapısının açılması ile ilgili çalışmalar görüşüldü

Kars heyeti, Ticaret Bakanı Mehmed Muş’u makamında ziyaret ettiler.

AK Parti Kars Milletvekilleri, 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile birlikte Ticaret Bakanı Mehmed Muş’u makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette ; Ermenistan sınır kapısının açılması ile ilgili çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet, Kars’a olan desteklerinden dolayı Bakan Muş’a ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: Ermenistan sınır kapısının açılması ile ilgili çalışmalar görüşüldü