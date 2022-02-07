Ermenistan 21 yaş ve daha genç satranç oyuncuları sıralamasında dünyada ilk 10’da

Ermenistan, 21 yaş ve daha genç satranç oyuncularının dünya sıralamasında ilk 10’da yer alıyor. FIDE Genel Direktörü Emil Sutovsky, Facebook sayfasında “Russian Football News” ajansının analisti Aleksey Spekter’in hazırladığı bu sıralamayı paylaştı.

Ülkelerden her biri, en iyi 5 satranç oyuncusunun ortalama sıralaması ile temsil edilmiştir. Ermenistan 9. sırada yer alıyor.

İlk on içinde Hindistan (2626), ABD (2580), Özbekistan (2572), Rusya (2565), Almanya (2527), Ukrayna (2518), Fransa (2515), Azerbaycan (2513), Ermenistan (2512) ve İran (2487) yer alıyor.

Analist yaptığı araştırmada şu ifadelere yer verdi:



“Hindistan, ABD ve Özbekistan’ın geleceği belirsiz. Rusya yüksek bir konuma sahip, ancak mevcut neslin yerini alacak birini bulmak zor olacak. Çin’in göstergeleri inandırıcı değil. İsrail uzun süredir en güçlülerden biri değil, İngiltere listede yok.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/07/Ermenistan-21-yaş-ve-daha-genç-satranç-oyuncuları/224868