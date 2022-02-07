Ermeni general: Türkiye ile Azerbaycan Rusya’yı parçalamak istiyor

Eski Ermenistan Genelkurmay Başkanı Norat Ter-Grigoryants, News.am’e verdiği demeçte Rusyan’ın hiç bir zaman Ukrayna’ya saldırmayacağını, saldırıyı Batı işin içine dahil etmeye çalıştığını ancak Rusya’nın her halükarda Silahlı Kuvvetleri ve nükleer silahları hazır hale getirdiğini belirtti.

Ermeni general Rusya’nın NATO’dan kendi yönünde hareket etmeyi bırakmasını talep ettiğini hatırlattı. Rusya’nın askeri yollarla yenilemeyeceğine olan güvenini de dile getirdi.

Ter- Grigoryants “Tarih buna tanıklık ediyor. Dünyada hiçbir ülke Rusya’nın sahip olduğu silahlara sahip değil. Rusya ancak etnik çatışmalar nediniyle yok edilebilir. Türkiye ve Azerbaycan da dahil olmak üzere aktif olarak ilgileniyorlar” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Kamu Radyosu