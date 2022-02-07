Diril çifti soruşturması: İddianame kabul edildi

Diril çiftinin ortadan kaybedilmesiyle ilgili hazırlanan ve mahkeme tarafından reddedilen iddianame, savcılığın itirazının ardından kabul edildi. İlk duruşma 19 Nisan’da görülecek.

+GERÇEK-Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 11 Ocak 2020’de ortadan kaybolan Süryani yurttaşlar Hürmüz ve Şimuni Diril çiftinden Şimuni Diril’in cansız bedenine 20 Mart 2020’de ulaşılmıştı. Hürmüz Diril’den ise yaklaşık üç yıldır haber yok. Diril ailesi başta olmak üzere Süryani aydınlar, aktivistler, sivil toplum kuruluşları Diril çiftinin akıbetinin ortaya çıkarılmasını istiyor. Ancak tüm çağrı ve çabalara rağmen Diril çiftinin akıbeti hala ortaya çıkarılmadı.

SAVCININ İTİRAZI ÜZERİNE İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Diril çiftinin kaybolmasıyla ilgili etkin bir soruşturma da yürütülmedi. 2020 yılından bu yana soruşturmayı yürüten Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, ocak ayında hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu. Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi “yetersiz” bulunan iddianameyi kabul etmedi. Etkin bir soruşturma yürütülmeyerek hazırlanan ve mahkemece reddedilen iddianame savcılığın itirazı üzerine Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İLK DURUŞMA 19 NİSAN’DA GÖRÜLECEK

Buna göre Apro Diril, arkadaşları Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “Tasarlayarak öldürme” suçundan yargılanacak.

İLGİLİ HABER Apro Diril yine serbest bırakıldı Hürmüz ve Şimoni Diril çiftinin kaybolması soruşturmasında tutuklandıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine tekrar tutuklanan Apro Diril, yine serbest bırakıldı.

Davanın ilk duruşması 19 Nisan 2022’de Şırnak’ta görülecek.

NE OLMUŞTU?

Beytüşşebap’a bağlı Mehrî (Kovankaya) Köyü’nde yaşayan Hürmüz ve Şimoni Diril çifti, 8 Ocak 2020’de kaybolmuştu. Şimoni Diril’in cenazesi 70 gün sonra Hezil Çayı’nın kenarında bulunurken, iki yıldan fazladır Hürmüz Diril’den haber alınamıyor. Diril çiftinin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dosyanın tek tutuklu sanığı Apro Diril üç kez tutuklanıp serbest bırakılmıştı. Diril çiftinin soruşturmasıyla ilgili “gizlilik” kararı bulunuyor.

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