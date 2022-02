Azerbaycan, 8 Ermeni tutsağı serbest bıraktı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan’ın Fransa ve Avrupa Birliği ile, Ermenistan’la olan sınır krizine yönelik yeni görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalar doğrultusunda 8 Ermeni tutsağı serbest bıraktığını söyledi.

Twitter’dan açıklama yapan Michel, “Azerbaycan’ın sekiz Ermeni tutsağı serbest bırakması ve Ermenistan’a iade etmesi; (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve (Ermenistan Başkanı) Nikol Paşinyan arasındaki görüşmenin ardından gerçekleşen olumlu gelişmelerin bir başka göstergesi” ifadelerini kullandı.

Michel, AB’nin bölgede istikrar ve refahı desteklediğini kaydetti.

The release by Azerbaijan and reparation to Armenia of 8 Armenian detainees is another sign of positive developments following the meeting with @EmmanuelMacron @azpresident @NikolPashinyan

The EU supports stability and prosperity in the region. pic.twitter.com/PprzrxxRt6

— Charles Michel (@eucopresident) February 7, 2022