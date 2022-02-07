Artsakh sürekli ilgi odağı olmuştur ve olmaya da devam edecektir

Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaktsutyun) bürosu temsilcisi Hakob Ter-Khaçatryan, Artsakh sorununun Taşnaksutyun için kilit bir konu olduğunu ve sürekli ilgi odağında kalacağını temin ediyor. Ter-Khaçatryan bunu Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi’nin 131. yıldönümüne adanan resmi törende yaptığı konuşmada dile getirdi.

Ter-Khachatryan’a göre, savaş tüm cephelerde ve istikrarsız bir ateşkes kisvesi altında devam ediyor.

Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin diyalog sürecine de değinen Ter-Khaçatryan, aslında ilişkilerin kurulmasına karşı olmadıklarını belirtti.

“Önkoşul olmamalı, Ermeni halkının vazgeçilmez haklarından geri adım olmamalı, bu ilişkiler baskı altında çözülmemeli.” ifade etti.

Büro tesmilcisi, Türkiye tarafından ileri sürülen ön koşullar gördüklerini de söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu