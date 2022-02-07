ADL, Whoopi Goldberg’in sözlerinden sonra ırkçılığın tanımını değiştirdi

İftira ve İnkârla Mücadele Birliği (ADL), önceki tanımına yönelik tepkilerin ve Whoopi Goldberg´in ırkçılık ve Holokost hakkındaki açıklamalarının ardından çarşamba günü ırkçılık tanımını değiştirdi

ADL 2020 yılında ırkçılığın tanımını, “Beyaz insanları ayrıcalıklı kılan ırksal hiyerarşiye dayalı beyaz olmayan insanların marjinalleştirilmesi ve/veya ezilmesi” olarak belirlemişti.

Amerikalı oyuncu ve komedyen Whoopi Goldberg, sunuculuğunu yaptığı The Wiew programında Holokost’un ırkla ilgili olmadığını, insanların insanlık dışı davranışlarıyla ilgili olduğunu açıklamasını yaptıktan sonra eleştirmenler, ADL’nin 2020 ırkçılık tanımı altında, Goldberg’in yorumlarının bir miktar haklı olduğuna, bu tanıma göre ırkçılığın yalnızca beyaz insanlar tarafından beyaz olmayan insanlara karşı uygulanabileceğine ve Goldberg’in Yahudileri “beyaz” olarak algıladığına dikkat çekti.

Irkçılığa yeni tanım

ADL gelen tepkilerden sonra ırkçılığın tanımını değiştirdi.

ADL’nin yeni tanımına göre ırkçılık, “Bireylerin veya kurumların, bir bireyi veya grubu ırk veya etnik kökenine dayalı olarak daha olumlu değerlendirilmesi veya muamele göstermesi durumunda ortaya çıkar” şeklinde belirlendi.

Şalom

Independent Turkce