8 Ermeni savaş esiri Azerbaycan’dan Ermenistan’a döndü

7 Şubat’ta Ermenistann Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, 8 Ermeni savaş esirinin Azerbaycan’dan Ermenistan’a döndüğünü açıkladı.

Facebook üzerinden açıklama yapan Hunanyan, “4 Şubat’ta gerçekleştirilen görüşme sonucunda, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in arabuluculuğu ile 8 Ermeni savaş esiri anavatana döndü.” ifadelerini kullandı.

Hunanyan, Ermenistan’a dönen esirlerin isimlerini de paylaştı.

7 Şubat itibariyle askerler ve siviller dahil olmak üzere Azerbaycan’dan dönmüş olan esirlerin sayısı böylelikle 147’ye ulaştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/07/Azerbaycan-Ermenistan/224828