Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan ordusuna ateş açtı

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Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupların sabaha karşı Azerbaycan ordusuna ateş açtığı açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni silahlı grupların 6 Şubat’ın ilk saatlerinde Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı grup üyeleri, 6 Şubat günü saat 00:23-02:12 arasında Terter bölgesinin Gapanlı köyü yönünde Azerbaycan Ordusu’nun mevzilerine ateş açtı” denildi.

Azerbaycan ordusunun saldırıya yanıt verdiği ve sivil ya da askeri birliklerden can kaybı veya yaralanma olmadığı ifade edildi.

https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/ermeni-silahli-gruplar-azerbaycan-ordusuna-ates-acti-6935170/