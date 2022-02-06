CUMHURBAŞKANI ERDOĞANA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri 5 Şubat 2022 tarihli bir mektupla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini sundu.

Covid-19 virüsünden etkilenen Cumhurbaşkanı ve eşine iyi dileklerde bulunun Ruhani Önderimiz mektubunda şöyle dedi:

“Zat-ı Alinizin ve muhterem eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin COVID-19 virüsünden etkilendiklerini görsel basından üzülerek öğrendik.

Hastalığınızın hafif derecede seyretmesinden dolayı Allah’a hamdederiz.

Bu vesileyle Zat-ı Aliniz ve muhterem eşinize şahsım, Ruhani Meclis üyeleri ve Türkiye Ermeni Cemaati adına geçmiş olsun derken, şifa bularak sağlıklı günlere kavuşmanız için Allah’a dua ederiz”.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/