Bahçeli: Seçimler Haziran 2023’te yapılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam’daki kampında yapılan Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısına katıldı. Burada gündeme ilişkin konuşan Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum. Kara kıştan çıkarken bir seçimi tercih etmez Erdoğan” ifadelerine yanıt verdi. Bahçeli, Türkiye’nin gündeminde erken seçim olmadığını söyledi.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“MHP, bir siyaset mektebi, bir akıl methiyesidir. Önümüzdeki hafta 9 Şubat 2022’de partimizin kuruluşunun 53. yıl dönümünü bu duygularla karşılayacağız. Durmayacağız, beklemeyeceğiz, yorgunluk emaresi göstermeyeceğiz. En son sandıklarda CHP’nin birinci çıktığı seçim bölgelerinde partinin gerçek yüzünü, zillete nasıl düştüğünü birer birer anlatacağız. Tüm ilçelerimizde çalışmaları yoğunlaştıracağız. Temamızı adım adım 2023 olarak belirlemiş durumdayız.

CHP tarihine sırt dönmüş, istikametinden şaşmış, Atatürk’le yollarını ayırmış, siyaset yozlaşmasıdır. Kuvayi Milliyeyiz demelerine kimse aldanmamalıdır. CHP, HDP ve zilletin diğer çıkar ortakları emperyalizmin mızrak ucudur.

Zillet İttifakı Türk demokrasisi dış güçler tarafından döşenmiş mayın tarlasıdır. CHP’ye oy veren kardeşlerimiz aldatılmaktadır. Bugünkü CHP’nin 1920’li yıllardaki CHP ile uzaktan yakından alakası kalmamıştır. Kılıçdaroğlu yönetimi altındaki CHP tarif edilemez haldedir.”

CHP’Yİ VE İMAMOĞLU’NU HEDEF GÖSTERDİ: MİLLİ AHLAKA EL KALDIRDI

“CHP Genel Başkanı’nın adının olduğu bir afişte yer alan ibareler şu şekildedir: Etnik köken, cinsel yönelim dezavantaj olmaktan çıkarılacaktır.

Türkiye’de dezavantajlı olan bir kesim yoktur. Bunun adı bölücülüktür. CHP, Müslüman Türk milletinin irfanı ile hesaplaşmaya nasıl cüret ve cesaret edebilmiştir. Bu nasıl bir küstahlıktır? Milletleri ayakta tutan en önemli unsur ahlaktır. Neticede yıkım kaçınılmaz hale gelecektir. CHP, milli ahlaka el kaldırmıştır. CHP, Türkiye’ye yumruk sallamış, bunun adına demokrasi diyecek kadar zırvalamıştır. MHP ve Cumhur İttifakı geçilmeden başkent Ankara’yı geçmek hayal ürünüdür. CHP’nin maskesini düşüreceğiz, kalelerine teker teker girip bu partiye oy veren kardeşlerimize gerçekleri anlatacağız.

Cumhur İttifakı gizli kapaklı işlere heveslenmeyen, tavşan aday çıkarmanın peşinden gitmeyen bir fedakarlık meşalesidir. Çanakkale’yi geçilmez yapanların mirası bizimledir.

Zillet İttifakı belirsizliklerle, bilinmezlerle doludur. Cumhurbaşkanı adayları karanlıktadır. Bunların birbirlerine kuşkusuz bu şaibeli tablo bizim sorunumuz dahilinde değildir. Serok Ahmet’in cumhurbaşkanı adayı tarifi Kılıçdaroğlu’nu dışlama üzerine bina edilmiştir.

Kılıçdaroğlu, saymak ve anlatmakla bitmeyecek teyakkuz dehlizinde bir o yana bir bu yana sallanmaktadır. İBB Başkanı’nın İngiltere Büyükelçisi yediği karda yediği balıktan haberdar olduğunu açıklamıştır. İmamoğlu’nun açıklaması ise Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının tam tersi yöndedir. İkisi arasındaki gerilimin ana arteri Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusudur. İkisi de sivrilmek için çırpınmaktadır. CHP, kulislerin ve kumpasların partisidir.

‘ERKEN SEÇİM TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNDE YOKTUR’

Erken seçim tartışmalarına ilişkin de konuşan Bahçeli devamında şunları söyledi:

“Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar ancak içeriğini kendileri de bilmiyorlar. Zillet İttifakında hayal çoktur, hantallık pek çoktur. Türkiye’nin parlak geleceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Erken seçim Türkiye’nin gündeminde yer almamaktadır. Seçimler 2023 Haziran ayında yapılacaktır.”

‘ANAYASAYI DEĞİŞTİRECEK ÇOĞUNLUĞA SAHİP OLMAK İÇİN OLAĞANÜSTÜ BİR ÇALIŞMA SERGİLEYECEĞİZ’

“MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesi için insanüstü çaba gösterecektir. MHP, 2023’te TBMM’de vekil sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı’nın anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için olağanüstü bir çalışma azmi sergileyecektir.

MHP, yeni bir anayasanın yapılması konusunda çalışacaktır.

Bizi bir hayli düşündüren çarpıklık, zillet ittifakının yabancılardan beklediği ayıplı ilgidir. ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, 7 Ocak’ta Türkiye’ye gelmiştir. Flake, 26 Ocak’ta sayın Cumhurbaşkanı’na güven mektubunu sunmuştur. 31 Ocak’ta İBB Başkanı’nı ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sorgulanmaya açık bir tercihtir. Ayağının tozuyla koşa koşa İmamoğlu’na gitmesi zarfsız bir mesajdır.”

BÜYÜKELÇİYİ ‘UYARDI’

Be hey Büyükelçi sen kendini ne sanıyorsun. ters diplomasi ile nereye varmayı aklından geçiriyorsun? Askıda ekmek projemizden haberin oldu mu? Diplomatik nezaketi çiğneyerek soluğu İBB’den alması kasti ve programlanmış bir tahriktir. Ankara’da ziyaret edilecek makamlar bitti de geriye İBB mi kaldı?

Türkiye’ye bir nevi müstemleke ülke muamelesidir. Kılıçdaroğlu’nu da mı evvelde ziyaret etmeyi aklına getirmedi. Bu ne telaştır, neyin işaret fişeğidir. Türkiye’de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçmeyecektir. Herkes haddini, hududunu bilsin.

Uyarıyorum, geçmişte sözde Ermeni Soykırımı iddiasını dillendiren bu büyükelçi görevinin sınırlarını aşmamalıdır.”

OSMAN KAVALA TEPKİSİ

Tutuklu iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala’nın serbest bırakılmasına yönelik kararın uygulanmaması üzerine Türkiye’ye yönelik başlatılan ihlal süreci hakkında da konuşan Bahçeli “Asıl bu sözde karar Türkiye’nin egemenlik haklarını ihlal etmektedir. Hukuk demek devlet demektir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi hukukumuza zehir saçmıştır. Türk yargısı bağımsızdır. Görülen bir dava ile ilgili görüş bildirmek kabul edemeyeceğimiz bir çirkinliktir” ifadelerini kullandı.

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