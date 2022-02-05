YOLU GÖSTERMİŞTİ

Geri kalmış ülkelerin geri kalışının sorumlusu yalnızca ileri ülkeler olamaz.

Atatürk’e göre bağımsızlık için emperyalizme karşı savaş yeterli değildir, o savaşı kazanmak da tek amaç değildir.

Gerçek anlamda kurtuluş, ulusların kendi istekleri ile kendi güçleri ile yenilenme yollarını bulmalarıyla mümkündür.

Bu ülkeler ileri ülkelerle aralarındaki boşluğu, yalnız kendi güçleri ile bulacakları yollardan giderek kapatacaklardır.

Bir kurtuluş savaşı kazanıldıktan sonra zamanı geçmiş geleneklere dönerek, onlara bağlanarak, kendilerini ileri ulusların sömürüsüne bağlamakla geri kalmışlıktan çıkma çabasına dönen ülkeler bunun sorumluluğunu taşıyacaklardır.

Zamanı geçmiş alışkanlıklara varlıklarını dayandıran, yenilenme duygularından yoksun uluslar, yabancı güçlerin bağımlılığı altına düşeceklerdir.

İleri ulusların bağımlılığı altına girenler bundan kolay kurtulamayacaktır.

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1945 yılında Sovyetler’e yaptığımız ittifak teklifine karşı taraf Doğu’da sınır düzeltmesi ve Boğazlarda üs şartı koşunca bunu fırsat bildik, onlarla konuşup anlaşmak veya dik durmak yerine kendimizi Amerika’nın kollarına attık. Tüm iç ve dış politikayı ABD’nin himayesine teslim ettik. Ata’yı dinlemedik. Buralara geldik.

KAYIT

Bir süre önce CHP’nin resmi internet sitesi ‘chp.org.tr’de parti politikalarına ilişkin bölümlerin boş durduğunu yazmıştık. Bir değişiklik olup olmadığını anlamak için sitede “ekonomik politikalar” yazılı bölüme girmek istedik. Bu defa ilgili bölümün hiç açılmadığını, hata verdiğini gördük. Konuyu bir tweet mesajıyla genel merkeze bildirdik. Partinin ekonomik politikalarına ilişkin kaynak istedik. Değişen bir şey olmadı. Yanıt alamadık.

Sözü geçen internet sitesinde ekonomi politikalarıyla birlikte, işçi politikaları, eğitim politikaları, sosyal politikalar gibi başlıklar da açılmıyor. Özetle partinin programını ve politikalarını merak eden bir vatandaşın başvuracağı kaynak yok. CHP iktidar olursa hangi sorunu nasıl çözecek? Hangi yönde çözümler üretecek? Vatandaşın bunu anlaması için yazılı kaynak gerekir. Ama o yok ortada…

BATIMIZ

Türkiye’nin 300 yıldır sürüp giden Batılılaşma serüveni içinde türlü kaygılar yaşanmış, sık sık:

‘Batı’nın ilim ve fennini alalım ama kültürünü ve ahlakını almayalım’ görüşü önemli taraftar toplamıştır.

O yüzden Batı’nın kültürüne, sanatına ve ahlakına karşı toplumun belli kesimlerinde duvarlar örülmüştür.

Batı’dan araç, gereç, fabrika satın alıyoruz. Ancak onların arkasında ilim yani bilim var. Bilim dediğimiz resim, heykel, müzik gibi sanatlarla besleniyor. Bilimin de üzerinde felsefe ve özgürlük anlayışı yatıyor. Bunların hepsi bütün. Yarısını satın almak bir şey ifade etmiyor. Bilimde gelişemiyorsunuz. Sanatınız taklitçiliğin ötesine geçemiyor.

Bu nedenlerle Batı’nın ilim ve fennini de alamadık.

Peki, ahlakını almayarak kendimizi daha ahlaklı bir yere oturtabildik mi!?

Kültüre gelince… Hâlâ heykel kıran bir ülke olmanın üzüntüsü içinde yaşamaktayız.

EKÜMEN

ABD’nin yeni büyükelçisi Jeff Flake’in İstanbul’da Ortodoks Patriği Bartholomeos’u ziyaret etmesi ABD’nin İstanbul Konsolosluğu tarafından şöyle duyuruludu:

“Büyükelçi Flake ve eşi Cheryl Flake, Ekümenik Patrik I. Bartholomeos ile bir araya gelerek Aya Yorgi Kilisesi’ni ziyaret ettiler.”

Lozan’a göre, bir Türk kurumu olan Fener Patrikhanesi’nin “Ekümenik” denilerek 300 milyonluk Ortodoks dünyasının lideri olarak adlandırılması Türkiye’yi hep rahatsız ediyordu. Artık kimseden itiraz gelmiyor.

SAMSUN

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için ilk adımı attığı Samsun’daki anıtı saldırıya uğradı. İlkadım ilçesinde, Atatürk’ün şahlanmış at üzerinde betimlendiği anıta iki saldırgan halat bağlayıp bir araçla çekiyor. Halatın kopması sonucu heykel yıkılmaktan kurtuluyor. Saldırganlar kaçarken yakalanıyor. Samsun’un duyarlı insanları heykelin önünde bütün gece nöbet tutuyor. Öte yanda, Uzunköprü’de adalet anıtı ateşe verilmiş, büyük ölçüde tahrip edilmiş.

Bu soysuzlar kimler tarafından eğitiliyor, bu barbarlığı ne adına yapıyorlarsa…

Acaba ülkenin Kültür Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı bu vandalizmi kınayan, din adına yapılıyorsa bunun da yanlış olduğunu anlatan çağrılar yapmayı düşünmezler mi? Ara sıra hâlâ Türkiye’nin Avrupa ülkesi olduğu dile getiriliyor. Bir Avrupa ülkesinde bu rezaletler olası mı?

Milliyet Gazetesi