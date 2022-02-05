‘Viyana’nın seçilmesi iki taraf için de makul’

Türkiye ile Ermenistan arasında ilk adımları geçen yıl Aralık ayında atılan ilişkilerin normalleşmesi süreci, ağır ancak görünürde sıkıntısız adımlarla ilerliyor.

AYDIN HASAN Ankara – Türkiye ile Ermenistan’ın özel temsilcileri Serdar Kılıç ile Ruben Rubinyan’nın ikinci buluşmalarının yeri ve tarihi önceki akşam netleşti. 24 Şubat’ta yapılması benimsenin görüşmenin adresi Viyana olarak belirlendi. Bu açıklamanın Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in başkanlığındaki heyetin, 2- 3 Şubat tarihlerinde Ermenistan’a gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinin hemen ardından yapılması dikkat çekti.

‘Profesyonel davranış’

Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramin Sadık, sürece ilişkin Milliyet’e şu değerlendirmede bulundu:

“İlk görüşmenin Rusya’da olmasını öncelikle Moskova istemişti. Moskova arabulucu olabileceğini önceden söylemişti. Görüşmenin orada olmasından Ermenistan çok memnun olmuştu. İkinci görüşme haliyle Ermenistan ve Türkiye’nin dışında başka bir ülkede düzenlenmeliydi. Avusturya’nın başkenti Viyana’da olması her iki taraf için de makul aslında. Erivan hükumeti dış siyasetinde sadece Rusya merkezli hareket etmek istemiyor. Özellikle Viyana’nın seçilmesini de Ermeni tarafı istemiş olabilir. Zira Avusturya Şansölyesi Alexander Schallenberg geçen günlerde Erivan’a resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Muhtemelen o ziyaret kapsamında konu gündeme getirildi ve Erivan 2. buluşmanın Viyana’da olmasını istedi. Zaten Schallenberg’in görüşme esnasında Ermenistan-Türkiye arasında başlayan görüşmeleri desteklediklerini belirtti. Türkiye bu bağlamda oldukça profesyonelce davranıyor, nerede olursa olsun samimi şekilde ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğu için oyun bozanlık etmiyor.”

Milliyet Gazetesi