Türkiye’de mahkum olan Ermeni asıllı, Paris’te yeniden yargı önünde

El Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi için savaştığı gerekçesiyle Türkiye’de yargılanıp mahkum olan Ermeni kökenli Fransız vatandaşı, Paris’te terör örgütüne üye olmak suçundan pazartesi gününden itibaren yeniden yargılanacak.

Arthium Aloyan isimli 33 yaşındaki Fransız vatandaşı 2015 yılında Suriye’ye giderek Nusra Cephe’ne katılmıştı.

Hatay’da 2016 yılı Ağustos sayında tutuklanan iki çocuk babası Fransız vatandaşı, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aloyan, Türkiye’de cezasını çektikten sonra 2019 yılında Fransa’ya sınır dışı edilmişti. Fransa’ya gönderilen Aloyan daha sonra “terör örgütüne üyelik ve saldırı hazırlığı yapmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Paris istinaf mahkemesi, 2020 yılında daha önce “aynı suçtan mahkum olmuş bir kişinin yeniden yargılanamayacağına” yönelik evrensel hukuk ilkesinin bu şahıs için uygulanamayacağına hükmetmişti.

Ermenistan’da Ezidilerden olduğunu belirtilen Aloyan, 2002’de ailesiyle Fransa’ya göç ederek bu ülkenin vatandaşlığa geçtikten sonra 2012 yılında Müslüman olmuştu.

Aloyan’ın Türkiye’de yakalandığında üzerinde yapılan aramada çatışma bölgelerinde çekilmiş fotoğraflar, harita üzerinde işaretlenmiş askeri saldırı ve savunma planları, el yapımı patlayıcılar ve bunlara ait kimyasal madde görüntüleri, uzaktan kumanda için kullanılan elektronik devre şemalarını içeren video ve dokümanlar ele geçirilmişti.

El-Nusra için savaşan Aloyan’ın Halep’te tank atışı sonucu yaralandığı ve burada bir müddet tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Türkiye’de yakalandığında çıkan haberlerde çok farklı dini ve etnik kimliklere sahip Aloyan’ın “sosyolojik tez konusu” olabileceği yorumu yapılmıştı.

Euronews