Scientology Kilisesi’nden yargıya itiraz: “Ayrılmak isteyen üyelere sınırsız hak tanınıyor”

Scientology’den ayrılan 4 kadın, taciz ve tecavüz iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu

Scientology Kilisesi’nin avukatları eski üyelerin kiliseye taciz davası açabileceğine hükmeden temyiz mahkemesi kararında hata yapıldığını savundu. Avukatlar perşembe yeniden görülmeye başlanan davada sundukları dilekçede temyiz kararının “ilk” olduğunu söyledi.

Kaliforniya Temyiz Mahkemesi, tecavüz iddiasıyla polise giden 4 eski kadın üyenin kiliseye taciz ve tecavüz davasını sürdürebileceğine 19 Ocak’ta karar vermişti.

Söz konusu 4 kadın bir başka Scientology üyesi olan Danny Masterson’ın 2001 ve 2003 arasında kendilerine tecavüz ettiğini öne sürerek polise başvurmuştu. Kadınlar bu adımı atmalarının ardından kilisenin kendilerini takip ve taciz ettiği iddiasıyla 2019’da dava açmıştı. Masterson’ı tecavüzle suçlayan kadınlar kilisenin kendilerine karşı birçok misillemede bulunduğunu iddia etmişti. Scientology’nin suçlandığı eylemler arasında bu kişileri takip etme, e-postalarını hackleme, telefonlarını dinleme ve evcil hayvanlarını zehirleme yer alıyor.

Kilisenin kurallarına göre üyeler Scientology’ye dahil olduklarında muhtemel anlaşmazlıkların çözümü için kilisenin yürüteceği arabuluculuk sürecini kabul ettiklerine yönelik anlaşma imzalıyor.

Ancak mahkeme kadınların kiliseden ayrıldıktan sonra Scientology’yi dava etmesi nedeniyle bu anlaşmanın bağlayıcı olamayacağına hükmetti. Scientology’nin avukatları William H. Forman ve Matthew D. Hinks ise bu kararın “bir ilk olduğunu” ve anlaşmaya bağlı kalmak istemeyen tarafın canı ne zaman isterse cayma hakkı tanıdığını söylüyor. Avukatlar bu kararın kiliseden ayrılmak isteyen kişilere “sınırsız ve kapsamlı” bir hak verdiğini belirtiyor.

Davacıların avukatı Marci Hamilton ise, “Dinler sizi kalıcı olarak tuzağa düşürebilseydi inancınızı seçme hakkınız olmazdı” ifadelerini kullandı. Hamilton ayrıca şunları dile getirdi:

Bu kadınlar Scientology’den ayrıldı ve tecavüzleri yetkililere bildirdikleri için taciz edildi. Ne Anayasa ne de kamu politikası, Scientology’nin yasadan özerk olma girişimini destekleyebilir.

Pepperdine Üniversitesi’nin Caruso Hukuk Fakültesi’nde profesör Michael A. Helfand dini arabuluculuk uygulamasını ABD’de yüzyıllardır Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların uyguladığını belirtti.

Ocakta yayımlanan 39 sayfalık kararda, hakimler heyeti tacizin davacılar kiliseden ayrıldıktan sonra meydana gelmesi nedeniyle davanın ilerleyebileceği sonucuna varmıştı.

Scientology Kilisesi, Tom Cruise ve John Travolta gibi ünlü simaların üyesi olduğu, ABD’nin en büyük dini örgütlerinden biri.

Independent Türkçe, Variety, Los Angeles Times, The Daily Beast

Derleyen: Esra Güngör

Independent Turkce