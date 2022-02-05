Rahiplerde ahlak kalmamış! Hapis cezası yedi: Gasp, fuhuş, şantaj, yolsuzluk…

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The Guardian’da yer alan habere göre, Hristiyan cemaatten ısrarla para topladığı ve lüks partilerde kilisenin parasını har vurup harman savurduğu için “Don Euro” olarak tanımlanan İtalyan rahip Luca Morini, eski bir piskoposu gasp etmekten hapse mahkum edildi.

Vatikan tarafından görevden alınmadan önce Toskana’nın 2600 nüfuslu Pontasserchio köyünde görev yapan ve bir televizyon programında skandalları ifşa edilen Rahip Luca Morini, Massa Carrara mahkemesi tarafından 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rahip Morini, ayrıca erkeklerle fuhuş yaparken bir yargıç kimliği kullanması nedeniyle de hüküm giydi.

Şantaj, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından da yargılanan Morini, bu suçlardan beraat etti.

Rahip Morini’nin, Pontasserchio’ya atandığında ilk olarak “iyi huylu bir rahip” olarak tanınırken bir süre sonra kiliseye yapılan bağışları har vurup harman savurduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre Morini’nin kilisenin bütçesini partilere, mücevherlere, lüks tatillere ve eş değiştirme kulüpleri ziyaretlerine harcadığı ve bu parayı bu ortamlarda fuhuşta kullandığı öne sürüldü. Rahip Morini, hristiyan cemaat üyelerini kilisenin koleksiyon plakasına cömertçe bağış yapmaya kısa sürede ikna ettikten sonra “Don Euro” takma adını aldı.

Piskopos Giovanni Santucci’ye şantaj yaparak 200 bin euro’sunu gasp eden Rahip Morini‘nin bu skandalları fuhuş yaptığı şahıslar tarafından 2015 yılında bir televizyon programında ifşa edildi.

İtalyan basınından Corriere della Sera gazetesinin haberine göre ise, Luca Morini, kendisine eş değiştirme kulüplerinde eşlik edecek ‘çoğunlukla’ genç erkeklerden oluşan bir grup için para harcadığı da ortaya çıktı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/rahiplerde-ahlak-kalmamis-hapis-cezasi-yedi-gasp-fuhus-santaj-yolsuzluk-1624563.html