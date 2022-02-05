HDP Milletvekili Kenanoğlu: Cemevlerinin ticarethane olarak görülmesi garabettir

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, cemevlerine ‘ticarethane tarifesi’ üzerinden gelen yüksek faturaları ve iktidarın cemevlerine yönelik ticarethane uygulamasını Meclis gündemine taşıdı.

Cemevlerine ‘ticarethane tarifesi’ üzerinden gelen yüksek faturaları ve iktidarın cemevlerine yönelik ticarethane uygulamasını Meclis gündemine taşıyan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, “Cami, mescit, sinagog, kilise gibi yerlere ibadethane statüsü tanınırken cemevlerinin ibadethane sayılamaması bir ayrımcılık değil midir?” diye sordu.

“İstanbul Küçükçekmece’deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneğine 30 bin 60 TL elektrik faturası gelmiştir. CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış isimli şirket tarafından düzenlenen elektrik faturasının ‘tüketici grubu/sınıfı’ kategorisinde ‘ticarethane tarifesi’ yazdığı görülmektedir. Devlet, cami, mescit, sinagog, kilise gibi yerleri ibadethane olarak görürken, cemevlerini ibadethaneden saymak istemediği gibi “ticarethane” olarak görmesi apayrı bir garabet örneğidir.” diyen Kenanoğlu “Bilindiği gibi, Alevilerin ibadethanesi olan cemevlerinin elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanmaması üzerine hem iç hukuk hem de dış hukuk mercilerinde açılmış ve kazanılmış kararlar mevcuttur” ifadelerini kullandı.

“BUNLARA KİM KARAR VERİYOR?”

Kenanoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Cemevleri ibadethane midir? Ticarethane midir? Cemevine “ticarethane” aboneliği yapılmış olması hangi mevzuata dayandırılmaktadır? Cami, mescit, sinagog, kilise gibi yerler ibadethane olarak görülüyorken cemevlerine neden ticarethane gibi bakılmaktadır? Cami, mescit, sinagog, kilise gibi yerlere ibadethane statüsü tanınırken, cemevlerinin ibadethane sayılamaması bir ayrımcılık değil midir? Bir yerin ibadethane olup olmadığına kim karar vermektedir? Alevilerden de alınan vergiler ile tüm inanç merkezlerinin giderleri karşılanırken, cemevlerinin giderleri neden karşılanmamaktadır” sorularını yöneltti. (HABER MERKEZİ)

https://www.evrensel.net/haber/454372/hdp-milletvekili-kenanoglu-cemevlerinin-ticarethane-olarak-gorulmesi-garabettir