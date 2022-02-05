Elmaslar, seks partileri ve şantaj: “Don Euro” lakaplı eski rahip hapis cezası aldı

Bir seks işçisi istismarlarını ifşa edince eski rahip Luca Morini hüküm giymişti

Holly Bancroft

Elmas ve lüks tatilleri içeren pahalı zevkleri nedeniyle “Don Euro” diye adlandırılan eski İtalyan rahip, eski bir piskoposu gasp etmekten hapse atıldı.

Luca Morini erkek seks işçileri tutarken yargıç gibi davranması üzerine başkasının kimliğine bürünme suçundan da hüküm giymişti.

Papazlıktan çıkarılan rahibin istismarlarının ayrıntıları çarşamba günü İtalya’nın kuzeyindeki bir mahkemede ortaya çıktı.

İtalya’daki bir televizyon programı ve bir muhbirin bir dizi skandalı ifşa etmesinin ardından Morini, 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fakat Morini bir rahibeyi gasp etme, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamalarından beraat etti.

Morini, Toskana’daki küçük Pontasserchio kasabasına vardığında başta iyi biri olduğu düşünülmüştü.

Fakat kısa süre sonra, çoğunlukla cemaatteki yaşlıları kilisenin bağış çanağına cömert bağışlarda bulunmaya ikna etmesiyle bölgede ün kazandı. Kasaları dolduran paraların daha sonra partilere, elmaslara, seks işçileriyle çıkılan lüks tatillere harcandığı iddia edildi.

Corriere della Sera gazetesinin haberine göre Morini, kendisine eş değiştirme kulüplerinde eşlik edecek “çoğunlukla” genç erkeklerden oluşan bir grup için cömertçe para harcadı.

Davranışlarıyla ilgili yasal soruşturmalar, 2015’te bir seks işçisinin Morini’nin harcamalarını ifşa etmesi ve onun yargıç numarası yaptığını ortaya koymasıyla başladı.

Corriere della Sera’nın bildirdiğine göre, 2018’de Cenova’daki bir mahkeme rahibin sigorta poliçelerini, cari hesabını ve elmaslarını bulup onlara el koydu.

İlk muhbir de dahil olmak üzere 4 adam, Morini’ye karşı sahte kimlik davası açtı ve mahkeme kendilerine yaklaşık 220 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Morini çarşamba günkü duruşmada Massa Carrara’nın eski piskoposu Giovanni Santucci’yi gasp edip ona şantaj yapmaktan suçlu bulundu.

Santucci, Morini’yi rahiplik görevlerinden uzaklaştırmıştı, sonrasındaysa iddialara göre şantaja maruz kalarak ona binlerce euro borç vermiş ve yeni bir ev almıştı.

Savcılar daha uzun bir ceza istedi fakat mahkeme Morini’nin akıl hastalığından mustarip olduğuna karar verdiği için ceza kısmen düşürüldü.

Ceza, yine Toskanalı bir rahip olan Peder Francesco Spagnesi’nin geçen aralıkta uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve zimmete para geçirmekten 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından geldi.

Eylemlerinden dolayı pişmanlık duyduğunu ifade eden eski rahip cezasının bir kısmını bir yerleşim bölgesinde çekecek ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için tedavi görecek.

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Independent Türkçe için çeviren: Noyan Öztürk

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