Le Figaro: Azerbaycan, Artsakh’ta Ermeni mirasının kültürel soykırımını sürdürüyor

Le Figaro Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Jean-Christophe Buisson, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Azerbaycan’ın Artsakh’ta (Karabağ) Ermeni mirasının kültürel soykırımını sürdürdüğünü ifade etti.

Buisson “Azerbaycan, Artsakh’taki Ermeni mirasına yönelik kültürel soykırımını herhangi bir tepki almadan (özellikle Fransa Dışişleri Bakanlığı ve UNESCO’dan) sürdürürken, AB Bakü ile enerji ortaklığını memnuniyetle karşılıyor.” dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/04/Azerbaycan-Artsakh-Ermeni-soykırımı/224749