Kobani Davası: Ermenileri kovarak, 15’leri öldürerek kaybeden Anadolu oldu

HDP’nin önceki dönem MYK Üyesi Bülent Parmaksız, “Ermenileri kovarak, 15’leri öldürerek kaybeden Anadolu oldu” dedi

HDP’nin önceki dönem MYK Üyesi Bülent Parmaksız, Kobani davasında yaptığı savunmada, “Farklılıklara kapı açarak zenginleşiriz. Ermenileri kovarak fakirleşiriz. 15’leri öldürerek fakirleşiriz, kaybeden Anadolu oldu” dedi.

Aralarında önceki dönem HDP Eş Genel Başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu 22’si tutuklu 108 ismin bulunduğu Kobani davasının 9’uncu duruşması 4’üncü gününde Sincan Cezaevi Kampüsü duruşma salonunda devam etti.

Duruşmada HDP’nin önceki dönem MYK Üyesi Bülent Parmaksız, savunmasını yaptı.

Ziya Gökalp’in Türkçülük ve Osmanlıcılık fikirlerinin uzlaşması için çabaladığını belirten Parmaksız, Gökalp’in kitabında yer alan, “Türkçülük akımı Osmanlının rakibi değil hakikatte en büyük yardımcısıdır” sözlerini hatırlattı. Parmaksız, “Türk tarihini çok okudum. Türkiye’de bugün yaşanan sorunların nedeni 100 yıl önceye dayanıyor. Bu tarihi ne reddedebiliriz ne de övünebiliriz, içerip aşmamız gerekiyor. Türklerin eklektik bir çizgileri var, hep devlet konusunda fetişist bir yanları olduğu için ne felsefesi gelişti ne de fikirleri. Bu da Türklerin bir trajedisidir” dedi.

Ulusların ve sınıfların olmadığı bir dünya istediklerinin altını çizen Parmaksız, şunları söyledi:

“Ulus devletlerin özünde kirlilik vardır. Amerikalılar, İngilizler katliamlar yapmadı mı, yaptı. Türkler de yaptı, çünkü bu ulus devlet zihniyetinin özünde vardır. Farklılıklara tahammülü yoktur ve kapalıdır, sınırlı bir şeydir. Bir dönem için işe yaramış fakat kendisini tüketmiştir artık. Türk uluslaşmasıyla beraber Türk kimliği ile başka halklar arasında hiyerarşik bir ilişki kurulmuş, Türklük üstün bir ırk olarak tanımlanmıştır. Milliyetlerin ortaya çıkışındaki sınıfsal nedenler görmezden gelinerek sınıf dışı bir tarih anlayışıyla yapay bir gerçeklik öne sürülmüştür. Biz tarihimize sahip çıkıyoruz ancak sosyalistler olarak bunu aşmak için varız.

Burjuvazinin maddi çıkar kaygısı ulus devletin oluşmasını zorunlu kılmış, temel harcı ise milliyetçilik olmuştur. Bütün hikaye şu: Kapitalizm ve burjuvazi ortaya çıktı ve kendi çöplüklerini oluşturmak istedi. Çünkü mallarını satacaklardı. Bu yüzden uluslarına devlet verdiler, büyülediler. Müthiş bir zenginliğimiz var. Rumlar olmasaydı zeytinyağlı yemekleri nereden bilecektik? Balıkçılığı onlardan öğrendik, hamur işlerini Araplardan öğrendik. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan zengin bir mutfağımız var. Farklılıklara kapı açarak zenginleşiriz. Ermenileri kovarak fakirleşiriz. 15’leri öldürerek fakirleşiriz, fakirleştik de. Bir bölgenin halkını yerinden ederek bölgeye başkalarını yerleştirme çabaları sırasında tarihte çok kan akmıştır. Halide Edip Adıvar’ın öve öve bitiremediği, köy köy gezerek eserler üreten ve Anadolu’ya nice melodiler bırakmış olan Ermeni müzikolog Gomidas Vartabed’in izlerinin 1915’ten sonra Anadolu’dan silinmesi de trajedidir. Kaybeden Anadolu oldu.”

Duruşmaya 7 Şubat’a kadar ara verildi.

https://www.medyaport.net/yargi/kobani-davasi-ermenileri-kovarak-15leri-oldurerek-kaybeden-anadolu-h33605.html