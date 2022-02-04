Kıbrıs Rum tarafından Türk havayolu şirketleri için yaptırım talebi

Yasa dışı mülteci ve göçmen akımını gerekçe olarak gösteren Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Türkiye’den KKTC’ye uçan havayolu şirketlerine yaptırım uygulanmasını istedi.

Nikolaos Stelya

LEFKOŞA – Kıbrıs Rum tarafı, Avrupa Birliği (AB) ve Kıbrıs’a dönük yasa dışı mülteci ve göçmen akışını gerekçe göstererek Türkiye’den KKTC’ye uçan havayolu şirketlerine yaptırım uygulanmasını talep etti. Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine yasa dışı göçmenlerin gönderildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Fransa’da düzenlenen gayriresmi AB Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu. Nikos Nuris, Türkiye’nin güney kıyı şeridi ve İstanbul havalimanları için özel önlem alınmasını istedi.

Nuris’e göre söz konusu noktalardan binlerce Afrikalı mülteci ve göçmen Ercan Havaalanı’na yönelmekte. Ercan’a varışlarından sonra göçmenler kaçakçılar tarafından Yeşil Hat üzerinden Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolündeki bölgelere gönderiliyor.

Avrupa’nın yeni göçmen akışları nedeniyle tehlikede olduğunu vurgulayan Nuris, Litvanya örneğinde olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde yasa dışı göçmenleri sistematik olarak taşıdığını söylediği tüm Türk havayolu şirketlerine yaptırım uygulanmasını önerdi. Ayrıca, Kıbrıs’ın, göç konusunda Kıbrıs ve üye ülkelerle iş birliği eksikliğinin gündeme getirilebilmesi için Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında temas gerçekleşmesini talep etti. Nuris, Kıbrıs’ın Fransa’nın Göç Paktı girişimini açıkça desteklediğini de açıkladı.

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