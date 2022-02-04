KARTAP’tan Karadağ Ve 1001 Kilise Konferansı

Karaman Tanıtım Platformu Karaman’ın kültürel mirasına sahip çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Yunus Emre konulu iki ayrı konferansa imza atan KARTAP, 5 Şubat Cumartesi günü “Karadağ ve 1001 Kilise” konulu yeni bir söyleşi programı daha düzenliyor.

Piri Reis Kültür Merkezi’nde saat 16.00’da başlayacak olan konferansa konuşmacı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlker Mete Mimiroğlu katılacak.

https://www.karamandauyanis.com/kartap-tan-karadag-ve-1001-kilise-konferansi/60950/