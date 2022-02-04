Ermenistan’da halka soruldu: En büyük düşman olarak Türkiye’yi seçtiler

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Karabağ savaşını kaybeden Ermeniler, Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği ile nedeniyle büyük rahatsızlık duyuyor. Ermenistan’da yapılan bir ankette ‘en büyük düşman olarak hangi ülkeyi görüyorsunuz?’ sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 88’i Türkiye cevabını verdi.

Ermenistan’da yapılan bir ankette halka “en büyük düşman” olarak hangi ülkeleri gördükleri soruldu. Anket katılılımcılarının yüzde 88’i “Türkiye” cevabını verdi. İkinci sırada yüzde 81 ile Azerbaycan, üçüncü sırada yüzde 11 ile Rusya gösterildi.

Ankete katılanların yüzde 15’i Rusya’nın Ermenistan için siyasi, yüzde 17’si ekonomik tehdit oluşturduğunu söyledi.

Yüzde 57’lik kesim ise Rıusya’nın Ermenistan için önemli bir siyasi partner olduğunu belirtti.

Ermenistan vatandaşlarının yüzde 50’sinin Fransa’yı, yüzde 38’inin ABD’yi önemli partner olarak gördüğü de anket sonuçlarına yansıyanlar arasında.

Anket katılımcılarının yüzde 61’i de Rusya’yı Ermenistan’ın en önemli ticari partneri olarak gösterdi.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/ermenistanda-halka-soruldu-en-buyuk-dusman-olarak-turkiyeyi-sectiler-1624048.html