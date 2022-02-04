Ermenistan Ombudsmanı, Azerbaycan’ın Ermeni karşıtı politikasına dair yeni bir rapor sundu

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, 44 günlük Artsakh savaşından sonra Azerbaycan’ın Ermeni karşıtı politikasının yeni gelişmeleri ve tehlikelerine ilişkin kanıtlara dayalı yeni bir rapor sundu.

Bugün düzenlenmiş olan basın toplantısında Tatoyan, Azerbaycan yönetiminin Ermenistan ve Ermenilere karşı nefret propagandası yürüttüğünü belirtti. O, ayrıca Azerbaycan’daki devlet destekli nefret propagandası politikasının iki temel sütuna dayandığını ifade etti.

Araştırmaların etnik dışında dini nefretin de var olduğunu gösterdiğini söyleyen Ermenistan Ombdusmanı, “Azerbaycan okullarının ders kitaplarında Ermenilere karşı kin ve düşmanlık propagandası yapılmakta. Azerbaycanlıların Ermeni halkı üzerindeki üstünlüğü gösterilmektedir” dedi.



O, Azerbaycan yönetiminin, Ermeni kiliselerinin tarihini de çarpıtarak onları Alban Kilisesi’ne aitmiş gibi gösterdiklerini kaydetti.Tatoyan, Azerbaycan’ın yürüttüğü bu politikanın diğer ülkeler için de tehlikeli olduğunu özellikle vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/04/Ermenistan-Azerbaycan/224754