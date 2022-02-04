Ermenistan Dışişleri’nden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’a cevap

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un dün yaptığı açıklamalar ile ilgili Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’in sorunlarını yanıtladı.



Ermenihaber.am Hunanyan’ın açıklamalarını aktarıyor.

Soru: Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır belirleme sürecine ilişkin konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Ermenistan’ın sınırın belirlenmesine herhangi bir hukuki, siyasi veya manevi şart koyma hakkının olmadığını vurgulayarak, Ermeni tarafının ön koşullar öne sürdüğünü yeniden belirtti. Bu açıklamayı nasıl yorumlarsınız?

Cevap: Ermenistan Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı 26 Kasım 2021’de Soçi’de halka açık ve internette bulunan bir bildiriye imza attılar. Açıklamada, üç ülke liderlerinin Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenlik seviyesini artırmak için adımlar atma ve süreci ikili bir sınır belirleme ve çizme komisyonunun oluşturulmasına yönlendirme konusunda anlaştıkları açıkça belirtiliyor.

Üç ülkenin liderlerinin imzaladığı bildiriden, sınır belirleme ve çizme komisyonunun faaliyete başlamasından önce Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki güvenlik seviyesinin artırılmasına yönelik adımlara ilişkin anlaşmaların sağlanması ve bunların hayata geçirilmesi gerektiği kaynaklanmaktadır. Bu, her gün ateşkes ihlallerinin yaşandığı sınırda sınır belirleme çalışmalarının gerçekleştirilmesini düşünmek zor olduğundan dolayı da mantıklıdır. Anlaşmaların tam olarak hayata geçirilmesiyle gerçekten ilgilenen Ermenistan Cumhuriyeti, bunların uygulanması için fikirlerini formüle etti.

Azerbaycan tarafı herhangi bir içerikli yanıt vermeyerek, onları reddetti ve bunun yerine üç ülkenin liderlerinin anlaşmalarının uygulanması için seçenekler sunmadı. Ermenistan’ın önerilerini “koşul”, “önkoşul” olarak nitelendirip, ardından manevi, siyasi ve hukuki değerlendirmelerde bulunmanın yukarıda bahsedilen süreçle herhangi bir ilgisi yoktur.

Soru: Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Ermenistan’ın üçlü çalışma grubunun faaliyetlerini baltaladığını da kaydetti. Bununla ilgili ne söylersiniz?

Cevap: Eğer bölgedeki iletişim hatlarının açılmasına ilişkin faaliyet gösteren üçlü çalışma grubundan bahsediyorsak, komik bir tesadüfle, aynı sabah yer almış olan kabine toplantısında Başbakan Paşinyan, Ermenistan’ın Yeraskh-Julfa-Ordubad-Meghri-Horadiz demiryolunun yeniden inşası için pratik adımlar atmakta olduğunu ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı, çalışma grubunun Ermeni eşbaşkanı Mher Grigoryan’ın 2 Şubat’ta Yerevan’da Rus mevkidaşı, Başbakan Yardımcısı Alexey Overçuk ve Rusya Demiryolları Halka Açık Anonim Şirketi Genel Müdürü Oleg Belozerov ile bu konu hakkında somut bir görüşme yaptığını duyurdu.

Durumu değerlendiren Başbakan Paşinyan, üçlü çalışma grubunun çalışmalarının ilk sonuçlarının çok yakın göründüğünü belirtti. Bu bağlamda Azerbaycan Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları en azından tuhaftır ve umarız Azerbaycan’ın Brüksel’de demiryolunun yeniden açılması konusunda vardığı anlaşmalardan vazgeçmesi anlamına gelmez.

Ermenistan Cumhuriyeti’nin varılan anlaşmalara bağlılığını yeniden teyit ettiğini belirtmek isterim ve bu konuda Ermenistan Başbakanı birkaç kez açıklamada bulunmuştur. Ermenistan’ın otomobil yollarının açılması konusunda da Azerbaycan tarafına önerilerde bulunduğunu da belirtmek gerekir. Bugüne kadar Azerbaycan tarafından bu önerilere herhangi bir yanıt gelmedi. Ermenistan bu önerileri bir gün önce uygulamaya başlamaya hazır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/04/Ermenistan-Azerbaycan/224698