Dikili’de yüzerken Akalılara ait Atarneus Antik Kenti’nin limanını buldu

ABD’de bir müzik şirketinde yazılımcı olarak çalışan bilgisayar mühendisi Denem Orhun, yaklaşık 1.5 yıl önce tatil için geldiği İzmir’in Dikili’de dalış yaparken su altında yuvarlak kolonlara rastladı. Kolonların Akalılar tarafından kurulan Atarneus Antik Kenti’ne ait liman olduğu belirlendi, bölge sit alanı ilan edildi.

ABD’de bir müzik şirketinde yazılımcı olarak çalışan bilgisayar mühendisi Denem Orhun, 2020 yılının yazında eşiyle birlikte İzmir’in Dikili ilçesindeki kayınpederinin yanına tatile geldi. İsmetpaşa Mahallesi, Kabakum Yolu sahilinde dalış yapan Orhun, su altında yuvarlak kolonlara rastladı. İznik’te gölde bulunan 2. yüzyıla ait bazilikaya benzemesi nedeniyle kolonların tarihi bir yapıya ait olabileceğini düşünen Orhun, drone ile görüntülerini çekip durumu Bergama Antik Kenti kazı ekibinden Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güler Ateş ile İzmir ve Bergama Müze Müdürlüğü’ne bildirdi.

Sit alanı ilan edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan uzmanların 1 yıl süren araştırmaları sonucunda söz konusu yapının Akalılar tarafından kurulan ilk kent devleti olan Atarneus Antik Kenti’ne ait tarihi binlerce yıl öncesine dayanan antik liman olduğu belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İzmir 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından söz konusu limanın bulunduğu bölge 1’inci derece sit alanı ilan edildi.

Karar Resmi Gazete’de de yayımlandı. Kararda, Kabakum yolu mevkii sahilindeki limanın tapulama harici alanda, deniz içinde kalan ve geç Antik döneme tarihlenen üç bölümlü iskele şeklinde liman kalıntısı olduğu belirtildi. Limanın, antik dönem sonrasındaki tektonik hareketler sonucunda meydana gelen topografik değişikliklerden sonra bile antik dönemden beri süregelen limancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğüne işaret eden mimari bir buluntu olduğuna dikkat çekilen kararda, “Söz konusu liman kalıntısının bulunduğu alanın 1’inci derece arkeolojik sit olarak ekli 1/25000 ölçekli haritada sınırları ve koordinatları belirtildiği şekliyle 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesine, ekli sit fişinin uygun olduğuna karar verildi” denildi.

‘Bizans ve Osmanlı dönemine kadar kullanılmış’

Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Bergama Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Güler Ateş de yaptıkları çalışmalar sonucunda Atarneus Antik Kenti’nin liman olarak burayı kullandığını belirlediklerini söyledi. Doç. Dr. Ateş, limanın hatta Bizans ve Osmanlı dönemine kadar kullanılmış olduğunu tespit ettiklerine de dikkat çekip, “Hemen tescil işlemlerini başlattık. Hazırladığımız rapor sonrasında limanın olduğu bölge arkeolojik SİT alanı ilan edildi” diye konuştu.

Sputnik Türkiye