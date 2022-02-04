Ali’nin Tabiatı evrenin anahtarı

İstanbul’da gösterilecek ödüllü film Ali’nin Tabiatı’nın yönetmeni Levent Çetin, “Alevilik, ekoloji ve antropoloji ile ilgili koca bir evrenin içinde buldum kendimi. Bu koca evren sayesinde dünya görüşüm değişti” diyor.

Işıl ÇALIŞKAN

Ekoloji ile Alevi kültürü ve inancı arasındaki ilişkiyi konu alan yönetmenliğini Levent Çetin’in yaptığı ödüllü film Ali’nin Tabiatı şimdi beyazperdede. Bugünden itibaren İstanbul AKM Yeşilçam sinemasında seyirciyle buluşacak film, 11 Şubat’tan itibaren de Ankara Büyülü Fener sinemasında gösterilecek. Oyuncu kadrosunda Algı Eke, Ozan Ayhan, Mehmet Usta, Ahmet Melih Yılmaz, Ayaz Gülşen, Çetin Sarıkartal, Elçin Atamgüç ve Çağla Acar gibi isimler bulunan film, hem yurt içinde hem de yurt dışında onlarca ödüle değer görüldü. Yönetmen Levent Çetin ile Ali’nin Tabiatı’nı konuştuk.

Bağımsız filmlerde çoğunlukla doğa en önemli unsurlardan biri oluyor. Doğanın sanatsal yanı ve bağımsız filmlerle ilişkisinden bahseder misiniz?

Sanırım Latife Tekin söylemişti. “İyi edebiyat doğa için yazılır” diye. Aslında bunu sanatın her alanı için söyleyebiliriz ya da genişletebiliriz. Sanatın ortaya çıkışı da zaten insanın doğa ile olan ilişkisinden ortaya çıkıyor. Son zamanlarda da ekolojiye olan ilgi hem çağdaş sanat alanında hem belgesellerde hem de kurmaca filmlerde arttı. Türkiye sineması da doğayı ve taşrayı hep sevmiştir. Ama burada insan öncellikli, insanı merkeze alan bir yapıdan söz ediyorsak, böyle hikâyeler anlatıyorsak eksik ya da zamanın gerisinde bir şeyler yapıyoruz demektir. Ben daha ekolojist bir yerden bakmak istiyorum. Alevilik inancının da böyle olduğunu düşünüyorum. Mesela devri-daim düşüncesine göre bir köpeğe ya da bir çiçeğe dönüşebilirsin. Bir de doğayı sadece mekân olarak kullanan filmler var. Türk sinemasının taşra ve doğa ile ilişkisi çoğunlukla böyle sanırım. Burada da eksik bir alan var bence. Çünkü doğa ve taşra hep aynı referanslarla anlatılıyor. Hep aynı taşrayı izliyoruz. Taşrayı inançların ve kültürün olduğu bir mekân olarak düşünemiyoruz nedense.

Ekoloji ile Alevi kültürü ve inancı arasındaki ilişkiye odaklanan bu filmin hikâyesi nasıl ortaya çıktı?

Filmin hikâyesinde geçen balık mezarlarına ilk kez bir gazete haberinde rastladım. Malatya’nın Arguvan ilçesinin Kızık köyünde bir göletin içinde yaşayan balıkların kutsal sayıldığı ve balıkların öldürülmediği eğer ölürlerse onlar için yapılan mezarlığa ibadetle defnedildiği yazıyordu. Alevilik düşüncesinin lokal bir uygulaması aslında. Bu konu çok kafama takıldı. İnternette araştırma yaparken Anadolu’da ve dünyanın başka yerlerinde bu tür inançları açıklamak için “kutsal ekoloji” adında bir kavramla karşılaştım. Bu akademik kavram yerel kültürlerdeki ekolojik yaklaşımları açıklamak için kullanılıyordu ve aslında bu tür inançların doğayı korumaya yönelik olarak geliştirildiğini söylüyordu. Bu benim çok ilgimi çekti. Çünkü ekoloji meselesinde de aynı şeyler söyler söylenip duruyor ve bunların çoğu modern düşünceler. Aslında doğayı yok eden bir zihnin ürünü. Sonra bu hikâyeye dönüştü, sonra da senaryoya.

Bir de filmde defineciler var. Balıklar toprağa gömülüyor. Defineciler toprağın altından bir şey çıkarmaya çalışıyor. Definecilik Anadolu’da çok eski bir uygulama. Ama biraz düşündüğümüzde gerçekten de sürekli toprağın altından bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun için maden ocakları kuruyoruz, altın arıyoruz…

Muhakkak hayatın akışında sizi etkileyen pek çok olayla karşılaşıyorsunuzdur. Bu film olmalı dedirten ne oldu size?

Aslında yazdığım, tasarladığım ya da kurguladığım hikâye kadar bir araştırmaya alan açması beni çok motive ediyor. Bir konuyla ilgili araştırma içinde buluyorsam kendimi o beni sürüklüyor. Bu film üzerinde çalışırken üzerinde düşündüğüm hikâye bambaşka bir pencere açtı bana. Alevilik, ekoloji ve antropoloji ile ilgili koca bir evrenin içinde buldum kendimi. Bu koca evren sayesinde dünya görüşüm değişti. Yani aslında bir hikâye ne kadar büyüyebiliyorsa, genişleyebiliyorsa ben o kadar motive oluyorum.

YURTDIŞINDAN 20 ÖDÜL

Film yalnızca Türkiye’de değil dünyada da birçok ödüle değer görüldü. Bu evrensel ortak görüş size nasıl hissettiriyor?

Film yurtdışındaki festivallerden 20 kadar ödül aldı. Bazı festivallere ekoloji kategorisi konulmuş. Bu çok yeni bir gelişme. Böyle bir kategorisi olan başvurduğumuz festivallerin hepsinde En iyi Doğa/Ekoloji filmi ödülü aldı. Çok yerel bir hikâyeyi anlatıp Uzakdoğu’dan Latin Amerika’ya dünyanın pek çok yerinden ödül almak mutluluk verici. Hikâye anlaşılıyor demek ki. Benzer hissiyatlar var demek ki.

Filmin bundan sonraki yolculuğunda nasıl maceralar var?

Başka şehir gösterimleri planlıyoruz. Sinemalar için zor bir dönem. Sonrasında televizyon ve dijital platformlarda izleyici ile buluşur diye düşünüyorum.

BirGün Gazetesi