Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı: Hukuki süreç başlatıyoruz, elektrik faturalarını ödemeyeceğiz

Dilek Gul

Yılın ilk ayında mesken, sanayi ve ticarethane abone gruplarına ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında yapılan elektrik zammı faturalara yansımaya başladı.

İstanbul Küçükçekmece’deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği’ne gelen 30 bin 60 TL elektrik ve 11 bin 847 TL’lik doğal gaz faturası tepkilere neden oldu.

İbadethane statüsüne alınmadığı için ticarethane statüsünden kesilen elektrik faturalarını sosyal medyadan paylaşan Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Celal Fırat, “Devlet, cami, mescit, sinagog, kilise gibi yerleri ibadethane olarak görüyor. Cemevine de ticarethane mantığıyla bakıyor.” dedi.

Cemevlerimizi ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyoruz.

Bu ay Dergahımıza 30.000 TL elektrik faturası geldi. Ne yazık ki bu ülkede sadece biz Alevilere inançlarının bedelini hem maddi hem manevi olarak ödetmeye çalışıyorlar.

Verdiğimiz vergilerin her kuruşu size haram olsun… pic.twitter.com/ouNZIs5ERu — Celal Fırat (@CelalFrt) February 2, 2022

Gelip mühürlesinler, faturaları ödemeyeceğiz ve hukuki süreci başlatıyoruz. Aynı şeyi doğalgaz faturaları için de yapacağız, hukukçu arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor.

Aynı zamanda Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı olan Celal Fırat, euronews’e verdiği söyleşide yönetim olarak elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını ve hukuki süreç başlatıcaklarını söyledi.

‘’Türkiye’de iki bine yakın cemevi, 15-20 milyon alevi var. Fakat vatandaş olarak bizi kabul etmedikleri için cemevlerimiz ibadethane sayılmıyor. Gelip mühürlesinler, ödemeyeceğiz ve hukuki süreci başlatıyoruz. Aynı şeyi doğalgaz faturaları için de yapacağız, hukukçu arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. Alevilikte her şey rızalık üzerine bu zamana kadar ödedik borcumuzu ama artık bizim devletten alacağımız var. Biz vatandaşlık gereklerini yapıyoruz, vergimizi ödüyoruz.’’

Fırat, camiilerin giderlerinin Diyanet Vakfı tarafından karşılandığını, cemevleri giderlerinin ise ya bağışlarla ya da bazı yerel yönetimlerce karşılandığının altını çizerek eşit hak vurgusu yaptı.

‘’Devlet her sene aşağı yukarı üç-dört bakanlığın bütçesine denk gelecek şekilde Diyanet Vakfına para ayırıyor. Camiilerin de giderleri buradan karşılanıyor. Esasında bizim paramızı, vergilerimizi aktarıyorlar. Ama cemevleri bağışlarla ya da bazı yerel yönetimlerin desteği ile ayakta. Garip Dede Kültür ve Cemevi’ ise halkın desteği ile ayakta. Bu ülkede alevilerin kapılarına çarpı atılıyor, çocuklar yapmıştır deniliyor. Çocuklarımız sözlü mülakatlarda eleniyor. Biz gelen faturalarla bizi iyice tescillediler, üzerimize kapılarımıza çarpı işareti attılar. ’’

”Korkarım ki insanlar bundan sonra cem yapamayacak duruma gelecek”

Garip Dede Kültür ve Cemevi’nde bir şekilde hizmetlerine devam etmeye çalışacaklarını söyleyen Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı olan Celal Fırat, pek çok küçük cemevinde ibadet yapmanın zorlaşacağını da sözlerine ekledi.

‘’Cemevleri zaten zor koşullarda hizmetlerini veriyor. Bu son zamlarla ciddi sıkıntılar yaşanacak. Şu an en küçük cemevlerimize dört binden aşağı fatura gelmedi. Korkarım ki insanlar bundan sonrası için cem yapamayacak duruma gelecek.’’

Biz kimseden bedava elektrik istemiyoruz ama bir eşitlik talebimiz var. Cemevlerine ticarethane tarifesi uygulanıyor. Toplumun vicdanına bırakıyoruz Ercan Geçmez Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise cemevlerine uygulanan ticarethane tarifesinden bir an önce vazgeçilmesini istedi.

‘’Biz kimseden bedava elektrik istemiyoruz ama bir eşitlik talebimiz var. Cemevlerine ticarethane tarifesi uygulanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) da daha önce başvurduk. Devlet yetkililerine de ilettik. 2010’da konuyla ilgili de dava açtık. Ama değişen bir şey olmadı. Yükümüz arttı. Türkiye artık çekilecek gibi değil, sadece elektrik değil diğer masraflarımız da korkunç arttı. Bağışlarla ayaktayız. Bizim isyan ettiğimiz haksız yere alınan miktardır.’’

Cemevlerinde pandemi nedeniyle yoğun bir şekilde cem yapılmadığını ve buna rağmen gelen faturaların çok ağır olduğunu söyleyen Geçmez, aksi durumda faturaların 50 bin TL’yi görebileceğini belirtti.

Yeniden dava süreci başlatacaklarını dile getiren Geçmez ‘’Kampanyalarla sesimizi duyurmaya çalışacağız. Çünkü bu durum artık kamusal bir mesele ve toplumun vicdanına bırakıyoruz’’ dedi.

Cemevlerinin elektrik faturaları Meclis’e taşındı

Konuyla ilgili siyasiler de sosyal medya hesaplarından tepkiler dile getirdi. CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan, bir cemevine gelen elektirik faturasını paylaşarak; ‘’ Ankara’da ticarethane tarifesinden cemevine gelen fatura 11 bin 615 TL. İbadethaneye ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyorum. İktidar bu tutumdan vazgeçmelidir’’ cümlelerini kullandı.

Ankara'da ticarethane tarifesinden cemevine gelen fatura 11 bin 615 TL. İbadethaneye ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyorum. İktidar bu tutumdan vazgeçmelidir. pic.twitter.com/UNpIi4YXGj — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) February 3, 2022

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ise konuyu bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Cemevlerinin ibadethane olarak tanınması gerektiğine dair yerel ve uluslararası mahkeme kararlarını hatırlatan Kenanoğlu, ‘’ Alevilerin inanç merkezi olan Cemevlerinin ibadethane olduğu ve elektrik vb. giderlerinin devlet tarafından ödenmesi gerektiği ile ilgili AHİM, Danıştay ve Yerel Mahkemelerin verdiği kararlar mevcutken Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneğine nasıl böyle bir elektrik faturası düzenlenmektedir?’’ diye sordu.

Cemevleri ticarethane değil ibadethanedir! İktidarın Cemevlerine yönelik ticarethane uygulamasını Meclis gündemine taşıdık. Diğer tüm ibadethanelerden farklı olarak Cemevleri bir kez daha ayrımcılığa maruz bırakılmaktadır.https://t.co/2u0Cgu2yWi pic.twitter.com/aODrwYGy6C — Ali Kenanoğlu (@alikenanoglu) February 4, 2022

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