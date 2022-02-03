Türkiye – Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat’ta

Türkiye ile Ermenistan özel temsilcileri arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat’ta Viyana’da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcileri arasında yapılacak toplantının Viyana’da olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir” denildi.

İLK TOPLANTI MOSKOVA’DA YAPILMIŞTI

Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık 2021’de Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

Kılıç ile Rubinyan arasında normalleşme süreci kapsamında ilk görüşme 14 Ocak’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılmıştı.

BirGün Gazetesi