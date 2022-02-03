Tatoyan, Monte Melkonyan kısıtlamaları için Facebook yönetimine bir mektup gönderdi

Son zamanlarda Ermenistan’ın milli kahramanı ve Artsakh (Karabağ) kahramanı, Birinci Monte Melkonyan’ın fotoğraflarını paylaşan veya onun hakkında herhangi bir paylaşım yapan kullanıcılarının sayfalarını Facebook tarafından geçici olarak engelleniyorlar.

Ermenistan Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Arman Tatoyan, konusuyla ilgili Facebook yönetimine bir mektup gönderdi.

Ombudsman’ın mektubunda, Monte Melkonyan’ın Ermeni halkı için bir vatanseverlik, erdem ve özveri örneği olduğunu ve, Facebook’un bu politikasının sosyal medyada ifade özgürlüğüne zarar verdiğini vurgulandı.

Mektupta Ombudsman ofisi, engellenen veya kısıtlanan hesaplara veya sayfalara ilişkin kanıtlar da dahil etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/03/Tatoyan-Monte-Melkonyan-Facebook/224646