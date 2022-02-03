Şuşa Beyannamesi’ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un imzasını taşıyan Türkiye ile Azerbaycan Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Seval Ocak Adıyaman

Buna göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, 15 Haziran 2021’de, Şuşa kentinde imzaladığı Şuşa Beyannamesi, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngörüyor.

Ermenistan’ın Türkiye’ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar verdiği vurgulanan beyannamede, Türkiye ve Azerbaycan’ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Tarafların, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan ettiği Şuşa Beyannamesi’nde, Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesinde ve işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye’nin desteğine yüksek değer verdiği ifade ediliyor.

İşgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi’nin faaliyetlerine Türkiye’nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapılan beyannamede, Türkiye ve Azerbaycan’ın, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterecekleri, taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde tarafların, birbirine gerekli yardımı yapacakları vurgulanıyor.

Tarafların, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığının kaydedildiği beyannamede, tarafların özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini genişleteceği belirtiliyor.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, düzenlemenin yasalaşmasının ardından gündemdeki konuların tamamlanması nedeniyle birleşimi 15 Şubat 2022 Salı saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

AA