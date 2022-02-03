Öldürülen IŞİD lideri: Ezidi soykırımından sorumlu tutulan Iraklı bir Türkmen

IŞİD’in son lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi, ABD tarafından özel bir operasyonla öldürüldü. ABD Başkanı Joe Biden, ABD özel kuvvetlerinin terörle mücadele ekiplerinin Perşembe günü kuzeybatı Suriye’de bir baskın düzenlediğini ve el Kureyşi’nin öldürüldüğünü açıkladı. El Haşimi el Kureyşi kim? El Haşimi el Kureyşi takma ismini kullanan Abdülrahman el Mavli el Selbi’nin Iraklı bir Türkmen olduğu örgütün başına geçtikten uzun süre sonra ortaya çıktı.

IRAKLI BİR TÜRKMEN

Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) lideri El Bağdadi’nin öldürülmesinden sonra örgütün başına geçen el Kureyşi hakkında başlangıçta çok az bilgi vardı. Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi ismi savaşta kullanılan takma addı ve kim olduğu bilinmiyordu. Ancak kısa süre sonra el Kureyşi’nin Irak’ın Telafer kentinden bir Türkmen olan Abdülrahman el Mavli el Selbi olduğu belirtildi.

İngiliz gazetesi The Guardian’ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, El Selbi’nin Irak Türkmen Cephesi’nin Türkiye temsilcisi Adil Selvi’nin kardeşi olduğu iddia edildi.

EZİDİ SOYKIRIMINDAN SORUMLU

İngiliz istihbarat kaynaklarının verdiği bilgilere dayanan The Guardian ise El Selbi’nin IŞİD’in kurucularından olduğunu yazdı. Haberde El Selbi için “Irak’ta Ezidilere yönelik kıyımdan sorumluydu. Örgütün dünya çapındaki eylemlerini de denetliyordu” denildi.

Haberde, Batılı istihbarat birimlerinin ekim ayından bu yana örgütün yeni lideri hakkında bilgi toplayıp bir profil oluşturmaya çalıştığı belirtildi. Gazeteye bilgi veren kaynaklara göre, El Selbi’yi “Bağdadi gibi yıllarca çatışmalarda yer almış bir isimdi. Her zaman IŞİD’in karar alma mekanizmasında merkezi bir rolü bulunmuştu.”

‘ARAP OLMAYAN ENDER IŞİD LİDERLERİNDEN’

Haberde El Selbi ile ilgili şu ifadeler yer aldı: “Irak’ta Türkmen nüfusun yaşadığı Tel Afer’de doğan El Salbi, örgütün lider kadrosunda Arap olmayan ender isimlerden. El Selbi, IŞİD’in en etkili ideologlarından birisi olduğu düşünülüyor. Savaşta kullandığı bir diğer takma isimlerin ise ‘Hacı Abdullah’ ve ‘Abdullah Kardeş’ olduğu düşünülüyor. Ancak Iraklı güvenlik kaynakları, ‘Abdullah Kardeş’ takma isimli kişinin iki yıl önce öldürülmüş olan başka bir IŞİD yöneticisi olduğunu ifade ediyor.”

Haberde ayrıca Musul Üniversitesi’nde Şeriat Hukuku eğitimi aldığı belirtilen El Selbi’nin İslam bilgisi sayesinde IŞİD’in yönetim kademelerinde yükseldiği kaydedildi.

2004’TE ABD TUTUKLADI

Guardian’ın haberinde, Ezidilere karşı yürütülen ve Birleşmiş Milletler’in ‘soykırım’ olarak tanımladığı eylemlerin emrini verdiği bilgisi de yer aldı. 2004’te ABD askerleri tarafından tutuklanıp Buka Kampı’na götürüldüğü, Ebubekir El Bağdadi ile de burada tanıştığı ifade edildi. Habere göre, El Selbi’nin en az bir oğlunun olduğu da düşünülüyor.

Bağdadi’nin öldürülmesinden önce, ABD Dışişleri Bakanlığı Selbi’nin başına 5 milyon dolar ödül koymuştu. Ağustos ayında Bağdadi’nin örgütü idare edecek durumda olmadığı söylentileri çıktığında da, ‘IŞİD’in yeni lideri El Selbi olacak’ yorumları yapılmıştı.

‘IŞİD’İ DİRİLTMEK İSTİYOR’

The Guardian’ın haberinde El Selbi’nin IŞİD’i diriltme çabalarından da bahsedildi: “El Selbi, Bağdadi’nin ölümünden bu yana, örgüt içerisindeki iktidarını konsolide etmek için çalışıyor. Kendisi hariç örgütün yeni lider kadrosu 2003-2004 yıllarında ABD’ye karşı Irak’ta verilen mücadele sorasında çok genç olan yeni nesillerden oluşuyor.”

Haberde, El Selbi’nin İdlib kırsalında öldürülen Bağdadi ile birlikte hareket etmediğinin sanıldığı ifade edildi ve “İstihbarat birimlerinin elinde nerede olabileceği konusunda sınırlı bilgi var. Musul’un batısındaki küçük yerleşim yerlerinde gizlenmeyi tercih ettiği sanılıyor” denildi.

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