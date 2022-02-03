Ermenistan Parlamentosu, Martta Sarkisyan’ın yerine gelecek cumhurbaşkanını seçecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 23 Ocak’ta istifa eden Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın yerine seçilecek ismi belirlemek için Mart ayında Parlamento’da seçim yapılacağını duyurdu.

Ermenistan’daki iktidar partisi, Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Vahagn Khaçatıryan’ı bu seçimde aday gösterecek.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifası dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülkesinde çeşitli siyasi sorunlar olduğunu ve bunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı olarak iç ve dış sorunları çözecek anayasal güce sahip olmadığını aktaran Sarkisyan, bazı siyasi grupların da kendisini ve ailesini hedef aldığı şikayetinde bulunmuştu.

Söz konusu nedenlerden ötürü sağlığının da olumsuz etkilendiğinin altını çizen Sarkisyan, “Uzun süre düşündüm ve dört yılın ardından cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Bu karar duygusal değil, belli bir mantık çerçevesinde alınmıştır.” ifadesini kullanmıştı.

2018’de cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan’ın görev süresi 2025’te doluyordu.

Euronews