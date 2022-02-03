Ermenistan Ombudsmanı: Azerbaycan bizimle barıştan konuşurken ülkemizi yok etmekle tehdit ediyor

Ermenistan Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Arman Tatoyan “Azerbaycan yönetimi bize her zaman ülkeyi yok etme tehdidiyle barıştan söz ediyor” yazdı. Tatoyan, bu durumda haklarımızın gerçek garantilerine ihtiyacımız olduğunu sözlerine ekledi.

Ombudsman “Bu sadece retorik değil, aynı zamanda insan hakları ihlallerinin ve savaş suçlarının asıl kaynağı olan Ermeni nefretinin yıllara dayanan devlet politikasıdır.

Haklarımızın gerçek garantilerine ihtiyacımız var, kalan her şey bir yanılsama” ifadelerine yer verdi.

Tatoyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in son konuşmalarda, Ermeniler ile ilgili kin ve düşmanlık paylarını ayırdıklarını ve yeniden uluslararası kuruluşlara göndereceklerini de aktardı.

Günlerimizde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliev yine Ermenistan’a yönelik tehditler üslubunda konuşarak, gelişmelerin kendi senaryolarına göre gitmemesi halinde “Ermenistan’ı yok edeceklerini” söylemişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/03/Ermenistan-Ombudsman-Azerbaycan/224619