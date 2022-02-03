Dışişleri’nden Ermenistan mesajı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Ermenistan tarafının bölgede barışı teşvik edici şekilde yaklaşması, özellikle Karabağ’da ateşkesin temini konusunda taahhütlerine uyması son derece önemli. Bunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda (SETA) Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30’uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konferansa katıldı.

Bakan Yardımcısı Kıran, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine dair şunları söyledi

* Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde söylenecek her söz gereksiz. Biz ilişkilerden bahsederken hep sahadaki birlikteliğimizin, dayanışmamızın somut örneklerini görürüz. Buraya TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan geliyorum.

* Sabah komisyonumuzda Şuşa Beyannamesi’nin bir uluslararası anlaşma niteliğinde kayda geçirilmesi ve bütün parlamentomuzda milletimizin ortak sesi olarak, tüm siyasi partilerin aynı yöne baktığı parlamento gündemimizin önemli bir parçası olduğunu gördük.

* Oradaki her bir parlamenterlerimizin çok büyük bir heyecanı paylaştığını gözlemledik. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile ilgili bir toplantıya geldiğimizde, o gün bizim için farklı bir heyecanı yaşadığımız bir zaman dilimi oluyor.

ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLER

Bakan Yardımcısı Kıran, Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi bağlamında yaşanan gelişmelerin çok önemli ve kritik olduğunu belirterek şöyle konuştu:

* Burada özellikle Ermenistan tarafının bölgede barışı teşvik edici şekilde yaklaşması, özellikle Karabağ’da ateşkesin temini tesisi konusunda taahhütlerine uyması son derece önemli. Bunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz.

* Türkiye olarak bu süreci takip etmesi için son derece tecrübeli bir büyükelçimizi özel temsilci olarak görevlendirdik, mevkidaşı ile birlikte ilk toplantısını 14 Ocak’ta yaptı. Elbette bu toplantıların sürecini ve her aşamasını Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile ortak diyalog ekseninde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu istişare kanalının her zaman açık olması bizim olmazsa olmazımız.

* Dün başlayan Türkiye-Ermenistan doğrudan uçuşlarının da bu bakımdan önemli bir safha olduğuna inanıyoruz. Elbette bölgemizin barış ve istikrar coğrafyası haline gelmesi adına bu süreçlerin başarı ile neticelendirilmesinin yolu Ermenistan’ın taahhütlerine uyması ve bölgede ateşkesin temini ve tesisi konusunda taahhütlerine uymasından geçiyor. Türkiye ve Azerbaycan olarak biz bu süreçte samimiyetimizi ve kararlılığımızı ziyadesiyle ortaya koyduk.

“ŞUŞA BEYANNAMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Büyükelçi Memmedov da Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında yer aldığını söyleyerek şöyle konuştu:

* Dünyada kardeş olan halklar çok; ancak Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde olan devlet yoktur; bu tek örnektir. Azerbaycan-Türkiye ilişkileri bölgeye sulh getirdi.

* Ortak işlerimiz ile hiçbir devlete tehdit yaratmadık. Zor dönemler oldu, zor dönemlerde hiçbir zaman Türkiye Azerbaycan’ı yalnız bırakmadı.

* Meclis’te Şuşa Beyannamesi çok önemli. Türkiye artık çok büyük bir devlettir. Türkiye’nin büyük olması Azerbaycan’ın büyük olmasıdır, Azerbaycan’ın büyük olması Türkiye’nin büyük olmasıdır.

https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/disislerinden-ermenistan-mesaji-6929772/