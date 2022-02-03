Azerbaycan, cephaneliğini Türk yapımı silahlarla yenilemek istiyor

Askeri uzman Narek Nersisyan, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akari ile Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov arasında yapılan görüşme ile ilgili Sputnik Armenia’ya konuştu.

Türkiye-Azerbaycan savunma bakanları, Ermenistan sınırının açılması, bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan ordusuna yeni silah tedarik süreci ile ilgili konulara değinmişlerdi.

Askeri uzman Narek Nersisyan, komşularımızın savunma bakanlarının toplantısının gündemine ilişkin böyle bir görüş dile getirdi.

“Azerbaycan cephaneliği 44 günlük Artsakh savaşı sırasında önemli hasar gördü, bu yüzden yenilenmesi gerekiyor. Böylece hem Türkiye’den hem de Gürcistan’dan silah satın alma fırsatları ele alınıyor.

Nersisyan’a göre, mevcut durumda, dengenin yeniden sağlanması için Ermenistan ile müttefik yükümlülüklerin Rusya tarafından yerine getirilmesi gerekiyor.

Ermenistan da yakın gelecekte Rusya’ya yalnızca askeri üsler yerleştirmek için değil, aynı zamanda en son teknolojileri tanıtmak için de alan sağlayabilecek bir ülke olarak düşünülmelidir.

Askeri uzmana göre, Azerbaycan’ın genel havası dikkate alındığında Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin ilerlemesi çok zor.

Uzman “Erdoğan, önceki protokollerde olduğu gibi, Batı’nın baskılarına direnmeye, kapalı sınırlar durumunda elde edemediği faydaları elde etmeye çalışarak başka bir taklit yapıyor.” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu