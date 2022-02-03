Azerbaycan 40’ten fazla Ermeni savaş esirini tutmaya devam ediyor

Azerbaycan’da halen onlarca Ermeni asker ve sivil esir tutuluyor. Savaş esirlerinin ve diğer tutukluların sayısı belirsiz. Bunu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel oturumunda Ermenistan Parlamentosu heyetinin üyesi Arusik Culhakyan dile getirdi.

Videokonferans yöntemiyle oturuma katılan Culhakyan şöyle konuştu:”Azerbaycan iktidarı, herhangi bir yasal dayanak omaksızız ve Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki insan hakları gerekliliklerinin ağır ihlaliyle tutukluların tam sayısını yayınlamıyor. Geçen yıl 142 savaş esiri ve tutsak Ermenistan’a geri gönderildi. Bununla birlikte, Azerbaycan’da halen onaylanmış 46 savaş esiri tutulmaktadır.

Ermeni askerleri ve sivilleri “terörist” olarak nitelendirmek, uluslararası insancıl hukukun ve genel olarak insan haklarının ağır bir ihlalidir.”

Ermenistan Kamu Radyosu