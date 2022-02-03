Alman Kardinal: Papazlara evlilik yasağı tartışılabilir

Münih ve Freising Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, bekar yaşam tarzının zor olduğunu genç papazlara sürekli ifade ettiğini belirterek, yalnız yaşamının kolay olmadığını kaydetti.

Yalnız yaşamak ile kilisede ortaya çıkan cinsel istismar olayları arasında bir bağlantı görüp görmediğine ilişkin soruya Marx, buna genel bir yanıt veremeyeceğini ancak bu (bekarlık) yaşam tarzının cinsel olarak olgunlaşmamış insanları da cezbettiğini ifade etti.

AA’nın haberine göre Marx, bekarlığın Hristiyanlık mesajını yaşamının bir yolu olduğunu ve yasağın kaldırılamayacağını vurgulayarak, “Ancak bu her papaz için temel bir gereklilik olarak alınmalı mı, oraya bir soru işareti koyuyorum.” ifadesini kullandı.

Evli papazların görev yapmasını düşünebileceğini aktaran Marx, “Evli ve bekar rahipler için fırsat oluşturulması herkes için iyi olur. Bazı rahiplerin evli olması daha iyi olurdu. Sadece cinsel nedenlerle değil, yaşamları ve yalnız olmayacakları için. Bu tartışmayı yapmalıyız.” şeklinde konuştu.

Marx, kadınların da papaz olabilmesine ilişkin soruya ise cevap veremeyeceğini belirterek, bu konudaki tartışmanın sonlandırılmasından yana olmadığını ifade etti.

Kadınların papaz olabilmesi konusunda diyalogda kalmak gerektiğini aktaran Marx, “Yaşamım boyunca bunun mümkün olmadığına yönelik argümanlar giderek zayıfladı.” değerlendirmesinde bulundu.

BirGün Gazetesi