Vatikan: Ayin sırasında bir kişi Papa’ya ‘Tanrı sizi reddediyor’ diye bağırdı

Vatikan’da Katoliklerin ruhani lideri Papa Fracis’e “Tanrı sizi reddediyor. Siz kral değilsiniz” diye bağırarak ayini bölen bir kişi, polis tarafından dışarı çıkartıldı.

Önce “Tanrının istediği kilise bu değil” diye İngilizce bağıran şahıs, ardından İspanyolca ve İtalyanca olarak Papa’ya seslenmeyi sürdürdü.

Vatikan polisi ve İsviçre Muhafızları tarafından müdahale edilen şahsın dışarı çıkartılması ile ayin kaldığı devam etti.

85 yaşındaki Papa Francis, kendisine bağıran kişi için ayine katılanları dua etmeye çağırdı.

“Bu kardeşimizin çığlıklarına kulak tıkamayalım. Onu dualarımıza katmak istiyorum. O kardeşimiz acı çekiyor. Bağırıyor çünkü acı çekiyor.”

Euronews