Rana Denizer: Kulüp’teki Raşel’in kızı, Matilda’nın torunuyum

Rana Denizer, Kulüp dizisinin orijinal hikâyesini anlattı. Denizer, ‘Ailenin geçmiş hikâyesiyle ilgili ipuçlarını hep Matilda’nın sofrasında öğrendim’ diye konuştu.

Fotoğraf: Şalom

Türkiye´de ilk kez Yahudi karakterlerin merkeze alındığı dizi Kulüp’ün orijinal hikâyesini Rana Denizer anlattı. Yahudi din, kültür ve yaşamının birçok boyutuyla ele alan dizi hakkında merak edilenleri anlatan Denizer, “Yakın çevremdeki herkes anlatmak için sürdürdüğüm zorlu yolculuğu bildikleri için sonunda ekranda görmekten memnunlar” ifadelerini kullandı.

Şalom’dan Selin Kandiyoti haberinde Kulüp dizisinde hikayesi yer alan Rana Denizer ile konuştu. Denizer, “Hikâye geliştirme aşamasında çalışırken çok okuduk, çok dinledik ve pek çok şey öğrendik. Bu çok büyük bir ekip işi. Yine sizin vasıtanızda emeği geçen herkese çok teşekkür etmek isterim. Tüm bu süreç, bu hikâyenin yolculuğu bana garip deneyimler yaşattı” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ilgili kısımları şöyle:

“Dizinin ters köşeye yatıran gelişmesi Çelebi’nin iyi kalpli Aziz olduğunu öğrenmemizdir. Hakkında çok yavaş bir şekilde gerçekleri öğrenmeye başlarken en önemli ipucu Purim Bayramı’nın manasıyla birleştirilmişti. “Bu gece iyiyle kötüyü ayırt edemeyecek kadar içeriz ki herkes eşit olsun gözümüzde, hiç kimse hakkında bir peşin hükmümüz olmasın.” Kimin fikriydi bu?

Hikâye geliştirme aşamasında Mois Gabay eşliğinde bazı geziler yaptık. O gezilerden birinde Mois, bize Purim’den bahsetti. Görseli çok güçlü bir bayramdı, sokakta ellerinde fenerlerle yürüyen çocuklar… Daha sonra Purim’in anlamını okumaya başladım ve bölüm hikâyelerini çalışırken görseli dışında felsefesini de kullanmayı önerdim. Çünkü garip bir şekilde Purim öğretisinin İsmet’in bana anlattığı ve ısrarla altını çizdiği hayat öğretisiyle örtüştüğünü fark ettim. İnsan ilişkilerine ön yargısız başlamak. Ana baba, eş dost, sevgili, büyük küçük her kimle muhatapsan, herkese kafadan beş puan vererek başlamak. Sanki Purim’in felsefesiyle İsmet’in hayat bakışı arasında kurulmuş ezoterik bir köprüydü ve Matilda’nın da tam o köprüden geçtiği bir ana denk gelince çok etkili ve anlamlı oldu.

Dizi Türkiye’nin farklı dinden olan yurttaşları açısından utanç verici yıllara ayna tutuyor fakat sonra da ülkedeki tüm renklerin filmin sonunda sizin de söylediğiniz gibi ‘seçilmiş ailenin’ beraberce oturduğu sofra ile final yapıyor. Umut dolu bir son. Bunu naif bulanlar çoğunlukta siz nasıl değerlendirirsiniz?

Öncelikle ben de bir eleştirmenim. Yaratıcılar, hikâyelerini yastık altında saklamayacaklarsa eleştiri alacaklar. Övgü kadar yergi de mubah. Kulüp hakkında birbirinden kıymetli eleştiriler okudum. Övgüsü de, yergisi de ayrı ayrı ders niteliğindeydi. Teşekkür ederim herkese. Bu cepte. Biz ‘seçilmiş ailesini kurabilen insanlar’ın hikâyesini anlattık. Yani günün sonunda o sofraya oturanların hikâyesini. Gidenler oldu. Umarım onların hikâyesi de bir gün anlatılır. Seçilmiş aile, pirüpak, kusursuz insanlardan oluşamaz. Hayat buna izin vermez. Siz, günahıyla sevabıyla, eksiği gediğiyle seçersiniz ailenizi ve aynı sofraya oturursunuz. Öncelik oturmaya niyet etmektir. Zira bu da bir sınavdır ve kim o sınavda sınıfta kalmış, kim takdirle geçmiş anlatmak da yeni bir yolculuk demektir.

Yurt dışında en çok hangi ülkelerde seyrediliyor dizi, nasıl tepkiler geliyor?

Bu soruya Ranini cevap versin. Netflix, izlenme oranları ve abone sayısı hakkında şirket politikaları gereği yılın belli zamanlarında global açıklamalar yapıyordu. Yakın zamanda kendi resmi sitesi üzerinden de ilk 10 içerik üzerinden izlenme oranları açıklamaya başladı. Yerli dizilerden alışkın olduğumuz ilk 100’ü içeren bir reyting raporlaması dijitalde şimdilik yok. Kulüp’ün izlendiğini ve sevildiğini ben de sizin gibi app’ten, medya ve sokaktaki yansımalardan ölçümlüyorum. Tanımadığım insanlar yolda, kuaförde, kafelerde Kulüp konuşuyor. Çok mutlu edici bir gelişme. Kişisel olarak Kulüp’le ilgili izlenme rakamlarını öğrenmek için bir ihtiyaç da hissetmiyorum. Açıkçası tek ihtiyacım seyircimizin bu hikâyenin kendi içindeki yolculuğunu tamamlamasına yetecek şansı verecek kadar izleyip sevmesidir.”

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