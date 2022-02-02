İstanbul Kutsal Ruh Katedrali’nde Aziz Yuhanna Bosco Bayramı

İstanbul Kutsal Ruh (Saint Esprit) Katedral’inde, 30 Ocak Pazar günü, İstanbul Havarisel Vekili Monsenyör Massimiliano Palinuro’nun yönettiği ayinle, Aziz Yuhanna Bosco Bayramı kutlandı.

Salezyen rahiplerinin ve cemaatinin ev sahipliği yaptığı ayine, çeşitli kiliselerden rahipler ve cemaatler katıldı. Katedral ve Notre Dame de Lourdes Kilisesi korosunun ilahilerle renk kattığı ayinde özellikle ayin sonunda Monsenyör Massimiliano Palinuro tarafından çocukların takdis edilişleri görülmeye değerdi.

Monsenyör Massimiliano Palinuro vaazında, özellikle Aziz Bosco’nun eğitim anlayışından örnekler vererek, terkedilmiş ve yoksul çocuklara adanmış bir hayatın bugün tüm dünyadaki Salezyen okullarında meyveler vermeye devam etmekte olduğunu ifade etti. İstanbul’daki Salezyen cemaatinin yapmış ve yapmakta olduğu özverili hizmetleri dolayısıyla Salezyan cemaati rahipleri Don Nicola, Don Jacky, Don Simon ve Don Joseph’e ve kısa bir süre önce Rab’bin yanına giden Don Franco’ya teşekkürlerini sundu. (Fotoğraflar: Buğra Poyraz)

Aziz Yuhanna Bosco Kimdir?

Yuhanna Bosco, 16 Ağustos 1815 tarihinde İtalya’nın Piyemonte bölgesinde doğar. Ebeveynleri yoksuldur ve annesi Yuhanna Bosco henüz iki yaşındayken üç çocuğuyla birlikte dul kalır. Ailesi çok yoksul olduğundan, hayırseverlerin yardımıyla ve çalışarak kazandığı parayla eğitim görür. 1841 senesinin Haziran ayında rahip olarak atandığı Torino’da halk tabakasının yaşadığı mahallelerdeki yoksul ve terk edilmiş gençlere, özellikle de genç işçilere adar.

Ona “Don Bosco” adını verdiler.

Onun hayatındaki her şey, Torino’nun (İtalya’nın kuzeyindeki sanayi şehri) terk edilmiş gençlerinin maddi ve ruhani sefaletinin kalbine dokunmasıyla başlar. Bu gençleri her Pazar, onlara eğlenceli vakit sunarak eğitim verme amacıyla, bir araya getirmeye karar verir. Pek çoğu ne geliri ne de ailesi olan sokak çocuklarıdır. İçlerinden çoğu, genelde karnını doyurmak için hırsızlık yapmaktan dolayı önceden cezaevinde yatmıştır. Yardım etmek için içinde taşıdığı ateşli arzu dışında ve derin bir umutsuzluk duygusuyla yüz yüze kalmış bu gençlik dışında, o gençliğe yeniden benlik saygısı vermek, değeri ve öneminin farkında olmak ve topluma entegre olup toplumda bir rol sahibi olma ihtimaline sahip olmak dışında başka bir çaresi olmadan bir sığınma evi açar ve en yoksul olanlara barınacak bir yer sağlayarak onların gerçekleştirdiği faaliyetleri durmadan genişletir. 1844’te akşam sınıfları, 1847’de atölye 1848’de orta okul ve tatil kampları, meslek dersleri açar. Genç öğrencileri için çeşitli ders kitapları yazar.

Çocuklara Adanmış Bir Hayat

Don Bosco – kendi dönemi için oldukça yeni görünen bir fikir olan – entelektüel ve mesleki eğitimin suçu önlediği fikrini geliştirir. Bunun için, pedagogun gençlerle sıkı bir ilişkisinin olması, onlara karşı sevecen yaklaşması ve her birinin en iyi kapasitesini ortaya çıkarmasını beklerken onlara güvenmesi gerekir. Bu bakımdan, Don Bosco XIX. yüzyılın büyük eğitimcileri ve pedagogları arasında görülür.

Tüm yaşamını dezavantajlı ortamlarda doğmuş genç çocukların eğitimine adadıktan ve 1854 senesinde, çoğunlukla Salezyenler Cemaati adıyla bilinen Aziz Fransua de Sales Enstitüsü kurduktan sonra, 31 Ocak 1888’de Torino’da ölür.

Salezyenler İstanbul’daki Kathedral’de (Saint Esprit Kilisesi) ve Notre Dame de Lourdes Katolik Kilisesi’nde de hizmetlerini sürdürmektedir. (Diyakon Peder Burhan/İstanbul Latin Katolik Episkoposluğu)

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