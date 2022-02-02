İstanbul-Erivan uçuşu yolcuları doğrudan seyahat edebilmekten mutlu

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ardından başlamasına karar verilen İstanbul-Erivan uçuşuna katılan yolcular, iki ülke arası yolculuklarını doğrudan yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Behlül Çetinkaya

Türkiye’den Ermenistan’ın başkenti Erivan’a iki yıl sonra yeniden başlayan uçuşta yer alan yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda AA muhabirine konuştu.

Yıllardır Ermenistan’a giderek dostlarıyla görüştüğünü ve iş görüşmeleri yaptığını söyleyen Hasan Karaduman, 2020 yılına kadar farklı bir hava yolu şirketiyle bu ülkeye gittiğini anlattı.

“Hiçbir sorun yaşamadan gidip geliyoruz.” diyen Karaduman, uçuşların durduğu 2020’den sonra kara yoluyla da Ermenistan’a gittiğini belirterek “Daha önce Atlas Jet’le uçtuğumuzda da hiçbir sıkıntı yaşamadık.” diye konuştu.

Karaduman, iki ülke arası normalleşmeye de değinerek “İlişkilerin normalleşmesi hepimiz için iyi. Öncelikle komşumuz. Komşularımızı düşünürsek daha ileriyi görmüş oluruz.” dedi.

Kendini Avustralyalı Ali olarak tanıtan turist ise uçuşun gezmesini kolaylaştırdığını belirterek “30-40 saat yolculuk yerine 2 saatte direkt gidebiliyorum, uçuşun yıllar sonra başlayan ilk uçuş olduğunu bileti aldıktan sonra öğrendim. Tarihi bir uçuşta olduğum için çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Paris’te yaşayan Artashes Petrosyats ise Ermenistan’a uçuş ararken İstanbul-Erivan seferini gördüğünde çok şaşırdığını belirterek “Bir Türk hava yolu şirketinin Ermenistan’a uçması güzel bir sürprizdi. Burada birçok insan yolcularla söyleşi yapmak istiyor, bu da güzel bir gelişme.” diye konuştu.

Petrosyats, iki ülke arasında yaşanan sorunların masaya oturarak barışçıl şekilde konuşulması gerektiğini söyleyerek “Komşularımızla normalleşme hepimiz için en iyisi.” değerlendirmesinde bulundu.

AA