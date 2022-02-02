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FlyOne’ın uçağı Ermenistan’dan İstanbul’a ilk uçuş için Erivan’dan havalandı

2022-02-02

Ermenistan’dan İstanbul’a seferleri bugün başlatan FlyOne hava yollarına ait uçak, Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı’ndan kalktı.

Davit Kachkachishvili

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan uçak seferleri başlatıldı.

FlyOne hava yollarına ait uçak, Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı’ndan ilk seferini yapmak için yerel saatle 18.00’de havalandı.

Şirket yetkililerine göre, yaklaşık 60 yolcunun bulunduğu uçak İstanbul-Erivan seferini de bu gece gerçekleştirecek.

AA

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