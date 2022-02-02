FlyOne’ın uçağı Ermenistan’dan İstanbul’a ilk uçuş için Erivan’dan havalandı

Ermenistan’dan İstanbul’a seferleri bugün başlatan FlyOne hava yollarına ait uçak, Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı’ndan kalktı.

Davit Kachkachishvili

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan uçak seferleri başlatıldı.

FlyOne hava yollarına ait uçak, Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı’ndan ilk seferini yapmak için yerel saatle 18.00’de havalandı.

Şirket yetkililerine göre, yaklaşık 60 yolcunun bulunduğu uçak İstanbul-Erivan seferini de bu gece gerçekleştirecek.

AA